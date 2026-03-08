Monterrey vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver los octavos de final Concachampions 2026

Rayados recibe la visita de la Máquina en el Gigante de Acero, en lo que promete ser una gran eliminatoria entre equipos mexicanos

Llegó el momento de la verdad para Monterrey y Cruz Azul, quienes se enfrentarán este martes 10 de marzo en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Gigante de Acero, en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México.

La Máquina parte como favorito para ganar la eliminatoria, teniendo como antecedente más reciente el que apenas hace unas semanas derrotó a lo regios en la Liga MX en este mismo escenario, en un resultado que derivó en la salida de Domènec Torrent y la llegada al banquillo de Nicolás Sánchez.

Sin embargo, Rayados tiene la obligación de aprovechar la condición de local para intentar llegar con ventaja al duelo de vuelta en el Estadio Cuauhtémoc. Los regios vienen de perder el Clásico Regio 1-0 ante los Tigres, mientras que los Celestes golearon 3-0 al Atlético de San Luis. Nicolas Larcamón no podrá echar mano de Willer Ditta quien está suspendido un juego por acumulación de tarjetas amarillas.

El enfrentamiento entre Rayados y Cruz Azul lo podrás ver a través de la señal de Fox One en México. En Estados Unidos pasará por TUDN y ViX Premium.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Monterrey vs Cruz Azul en octavos de final

Nicolás Sánchez sabe muy bien lo que significa el juego de ida para los Rayados, por lo que intentará poner su mejor equipo, en busca del resultado. Enfrente, Nicolás Larcamón mandará a la cancha lo mejor disponible, con la idea de conseguir un buen resultado que le permita definir la eliminatoria en casa. El estratega argentino no podrá echar mano del defensa colombiano Willer Ditta por suspensión.

Monterrey: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, John Medina, Sergio Canales, Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Allen Rojas y Uros Durdevic.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, José Paradela y Gabriel Fernández.

Antecedentes y últimos resultados del Monterrey vs Cruz Azul en Concachampions

Cruz Azul contra Monterrey no es cualquier cruce, al estar hablando de dos de los equipos con más títulos en la competencia. De hecho, la Máquina es el más ganador del torneo con siete títulos (es el actual monarca), mientras que los regios tienen en sus vitrinas cinco trofeos.

La Máquina y Rayados también tienen historia en la Concachampions y en su más reciente enfrentamiento en este torneo se vieron las caras en las semifinales del 2021. En dicha eliminatoria, los albiazules salieron ganadores con un global de 5-1, ganando 1-0 la ida y 1-4 la vuelta.

