Katia Itzel y su avance en el arbitraje femenil que inició con Virginia Tovar

La árbitra mexicana Katia Itzel García mantiene una presencia constante en la Liga MX y en el escenario internacional como representante del país con gafete FIFA. Su trayectoria cobra relevancia este 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La silbante de 33 años nació en la Ciudad de México y nunca ocultó su gusto por el fútbol. Desde joven jugaba con sus compañeros en la preparatoria durante los recesos, donde mostró su interés por competir. Incluso formó parte de las Panteras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México también forma parte central de su preparación académica. Ahí obtuvo el título en Ciencias Políticas y Administración Pública y después se matriculó en la licenciatura en Derecho. Ese perfil fortaleció una vocación ligada a la justicia, tanto dentro como fuera de la cancha.

Su carrera dentro del arbitraje se construyó paso a paso en el fútbol mexicano. Comenzó en categorías juveniles y después avanzó hacia la Liga de Expansión MX. Ese recorrido le permitió consolidarse hasta llegar al máximo circuito del balompié nacional.

En 2024 marcó un hecho histórico al convertirse en la primera árbitra en dirigir un partido de Primera División en 20 años. Lo hizo en el encuentro entre Pachuca y Querétaro, disputado en el Estadio Hidalgo, dentro de la jornada 11 del Clausura 2024. Katia Itzel continuó ampliando su camino en ese mismo año. Con gafete FIFA desde 2019, se convirtió en la primera colegiada mexicana en participar en un partido de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024, otro paso relevante dentro de su carrera.

Su trabajo en territorio francés y sus actuaciones en la Liga MX también la llevaron a abrir otro espacio. Fue la primera árbitra mexicana en tener presencia en una Copa Oro de la Concacaf, donde dirigió el encuentro entre Curazao y El Salvador.

Más adelante, en diciembre, recibió otro reconocimiento a nivel internacional. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) la ubicó en el sexto lugar del ranking mundial de árbitras. Esa distinción aumentó su proyección y, a finales de enero, fue designada junto a Karen Díaz y Sandra Ramírez para participar en la final de la Supercopa Femenil entre Arsenal de Inglaterra y Corinthians de Brasil, en Londres.

Con ese recorrido, Katia Itzel sigue construyendo una trayectoria propia dentro del arbitraje mexicano. Ese crecimiento también se entiende por el antecedente de Virginia Tovar, quien abrió camino para las árbitras nacionales y marcó un precedente en la Liga MX.

Tovar debutó en la Primera División de México en 2004. Aunque su paso no tuvo continuidad prolongada en esa categoría, su aparición representó una referencia para las generaciones siguientes. A partir de esa ruta, nombres como el de Katia Itzel García y Karen Hernández han ganado espacio en un entorno donde la presencia masculina ha sido mayor durante años.

