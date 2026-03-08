Verstappen le suplica a la FIA atender las críticas de los pilotos al nuevo reglamento de Fórmula 1

Max Verstappen quedó en sexto lugar del Gran Premio de Australia después de las complicaciones que sufrió su RB22 de Red Bull durante la qualy

Las críticas de Max Verstappen al reglamento de la F1 | Reuters

Uno de los grandes críticos del nuevo reglamento de la Fórmula 1 tiene nombre y apellido: Max Verstappen. Tras el Gran Premio de Australia, el piloto volvió a alzar la voz y pidió a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que escuche a los competidores que comparten su postura sobre los cambios que recibió la máxima categoría del automovilismo para la temporada 2026. El neerlandés considera que la opinión de los pilotos debe tener mayor peso en las decisiones que afectan al campeonato

“Me encanta correr, pero hay un límite. Sé que están, bueno, creo que están dispuestos a escuchar, la FIA y la F1, pero solo espero que se tomen medidas, porque no soy el único que lo dice, hay mucha gente que opina lo mismo”, declaró el conductor de Red Bull frente a los medios de comunicación.

Max Verstappen sufrió un accidente en la clasificación pasada, pero logró recuperarse para terminar en el sexto lugar del Gran Premio de Australia, la carrera que marcó el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1. La campaña 2026 llega con uno de los mayores cambios normativos en la historia de la categoría, con modificaciones en el chasis, las unidades de potencia y el uso de la energía eléctrica. Ante este panorama, el tetracampeón del mundo lanzó en su momento una crítica irónica al describir el campeonato como una “Fórmula E con esteroides”, frase que reflejó sus dudas sobre el rumbo que podría tomar la categoría este año.

“Tanto los pilotos como los aficionados solo queremos lo mejor para este deporte. No es que seamos críticos por ser críticos. Somos críticos por una razón, queremos que sea Fórmula 1, ya sabes, la auténtica Fórmula 1 con esteroides. Hoy, por supuesto, una vez más, no ha sido así”, indicó el neerlandés.

Las críticas al cambio de conducción en la Fórmula 1

Uno de los aspectos más relevantes de las nuevas regulaciones en la Fórmula 1 será el cambio en el estilo de conducción. Algunos expertos señalan que la gestión de la batería se convertirá en un factor clave para los pilotos durante cada fin de semana de competencia, ya que el uso de la energía eléctrica tendrá un papel mucho más determinante. Esta situación obligará a aplicar técnicas poco habituales en la categoría, como reducir la marcha en las rectas para optimizar la recuperación de energía, una estrategia que resulta contraintuitiva si se considera que, en condiciones normales, la lógica indicaría acelerar al máximo en ese tipo de tramos. Por ahora, ‘Mad Max’ considera que hay esperanza en lo que resta del año, sobre todo por el trabajo de los ingenieros en su monoplaza.

“Sin duda, tenemos potencial en el coche. En cuanto al motor, creo que no estamos tan mal. Por el momento, creo que donde nos falta ritmo es a medias, mitad coche, mitad motor, lo cual no está mal. Son cosas que se pueden superar. Eso es lo que pasa, soy muy negativo con respecto a las normas, pero me siento muy orgulloso del equipo y también del motor. Los chicos han hecho un trabajo increíble. Solo desearía disfrutar un poco más de la conducción. Pero, aun así, han hecho un trabajo increíble para estar donde estamos, luchando con McLaren, con el motor Mercedes. Creo que si mejoramos un poco, podremos luchar un poco más arriba y, de repente, por supuesto, el mundo se verá un poco mejor. Las reglas siguen siendo las mismas, pero el mundo parece un poco mejor en términos de nuestra competitividad. Espero, por supuesto, que en unas pocas carreras podamos dar un pequeño paso adelante”, sentenció.

