LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 4 hoy 7 de marzo desde Fanling, Hong Kong

Sigue toda la actividad del LIV Golf en la multiplataforma de Claro Sports

Todo está listo para una ronda final llena de emoción en el LIV Golf Hong Kong, donde varios de los mejores jugadores del circuito llegan con opciones claras de quedarse con el título. El español Jon Rahm, capitán de Legion XIII, firmó una sólida tarjeta de 65 golpes (-5) en la jornada del sábado, resultado que le permitió colocarse en la cima del tablero con 17 bajo par y llegar con grandes aspiraciones al último día de competencia.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 4

Rahm compartirá el liderato con el belga Thomas Detry, integrante de 4Aces GC, quien también tuvo una destacada actuación al entregar una ronda de 66 golpes (-4) para meterse en el grupo final. Detry ha mostrado un gran nivel durante toda la semana en el Hong Kong Golf Club, incluso después de un complicado viaje previo al torneo, por lo que promete ser un rival directo en la lucha por el trofeo.

Jon Rahm | -17 Harold Varner III | -17 Thomas Detry | -17 Thomas Pieters | -15 Dean Burmester | -15 Carlos Ortiz | -15 Lucas Herbert | -14 Sergio García | -13 Lee Westwood | -12 Matthew Wolff | -12 Tom McKibbin | -11

¿Qué golfista mexicano participa en LIV Golf Hong Kong 2026?

Muy cerca también aparece el mexicano Carlos Ortiz, jugador de Torque GC, quien vivió una ronda con altibajos. Después de algunos errores en la primera mitad del recorrido, logró reaccionar con una racha de birdies en los segundos nueve hoyos que lo acercó momentáneamente a la cima. Sin embargo, algunos putts para par que no lograron caer en el cierre lo dejaron a dos golpes del liderato, manteniéndose todavía en la pelea rumbo a una definición que promete ser electrizante

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 4 al 8 de marzo de 2026 en el Hong Kong Golf Club lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar: