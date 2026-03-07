Resumen y resultados del 7 de marzo en los Juegos Paralimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue lo mejor del día y las medallas de Milano Cortina en Claro Sports

Comienza la emoción de lo mejor del día en Milano Cortina 2026 ❄️🏅, en una jornada histórica que marcó el arranque oficial del medallero en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Este sábado 7 de marzo se disputaron 12 pruebas con medallas en juego, además del inicio de las competencias de esquí de fondo y del torneo de parahockey sobre hielo, que vivió un ambiente espectacular en el Milano Santagiulia Ice Hockey Arena con el debut de Italia ante la poderosa selección de Estados Unidos.

En el balance de la jornada, Ucrania se colocó como líder del medallero gracias a una gran actuación en parabiatlón, disciplina en la que sumó tres oros, una plata y dos bronces. El paraesquí alpino también dejó momentos destacados con el doble triunfo de los hermanos Veronika y Johannes Aigner para Austria en el descenso para atletas con discapacidad visual, mientras que Italia celebró sus primeras preseas con actuaciones sobresalientes en la misma prueba.

La jornada también tuvo protagonismo para la estadounidense Oksana Masters, quien volvió a demostrar su grandeza al conquistar el oro en el sprint de biatlón sentado, sumando así su medalla número 15 en Juegos Paralímpicos de Invierno. Además, el para hockey sobre hielo inició con varios encuentros intensos, incluyendo victorias de República Checa, China, Estados Unidos y Canadá en el arranque del torneo. Un día lleno de historia, emoción y grandes actuaciones que marcan el inicio de unos Juegos que prometen momentos inolvidables.

Te puede interesar: