Checo Pérez y Cadillac trabajan para mejorar de cara al GP de China: “La luna de miel ha terminado”

El mexicano terminó su primera carrera con Cadillac en Australia y reconoce que el equipo debe acelerar el desarrollo para cerrar la brecha competitiva

Checo terminó la carrera en 16° | Reuters

Sergio Pérez completó su primera carrera con Cadillac en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia 2026, una jornada marcada por altibajos para la nueva escudería estadounidense en su debut dentro del campeonato. El piloto mexicano logró llevar el monoplaza hasta la meta en Melbourne Park tras un fin de semana complicado, marcado por distintos problemas técnicos que condicionaron su rendimiento desde las primeras sesiones.

En la carrera, Pérez cruzó la meta tres vueltas detrás del ganador, George Russell, quien dominó la prueba con Mercedes. El resultado permitió a Cadillac completar su primer Gran Premio en la máxima categoría, aunque el balance deportivo quedó condicionado por el abandono del finlandés Valtteri Bottas, compañero del mexicano, quien no pudo finalizar la competencia.

El equipo afrontó su estreno en la Fórmula 1 con un programa enfocado principalmente en la fiabilidad y la recopilación de datos. Durante todo el fin de semana, Cadillac trabajó para estabilizar el comportamiento del monoplaza y resolver varios inconvenientes técnicos que limitaron su competitividad frente al resto de la parrilla.

Tras cruzar la bandera a cuadros por primera vez con la nueva escudería, el tapatío reconoció el valor que tuvo completar la carrera en el contexto de un proyecto que apenas inicia su recorrido en la categoría. Al mismo tiempo, dejó claro que el objetivo del equipo está mucho más allá de simplemente terminar las pruebas.

“El primer paso está dado. Como equipo, completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera terminarla, pero en general fue una gran jornada, una gran recuperación para el fin de semana”.

“Ahora se trata de dar grandes pasos adelante”

El piloto mexicano también señaló que el equipo debe concentrarse en mejorar el rendimiento aerodinámico del auto, uno de los puntos que más limitó su competitividad durante el fin de semana australiano. La falta de carga aerodinámica se reflejó en el ritmo de carrera y en la dificultad para acercarse al grupo medio de la parrilla.

De cara a las próximas rondas del campeonato, el desarrollo técnico del monoplaza se convierte en la prioridad central para Cadillac. El objetivo inmediato será reducir la diferencia con los equipos establecidos y comenzar a competir con mayor regularidad dentro de la parrilla.

Pérez reconoció que, tras cumplir con el objetivo inicial de completar el debut, el proyecto entra ahora en una fase más exigente. La escudería deberá implementar mejoras rápidamente si pretende acortar distancias con el resto de la parrilla en las siguientes carreras.

“Empezamos con muchos problemas, pero creo que, de ahora en adelante, obviamente la luna de miel ha terminado y ahora se trata de dar grandes pasos adelante, necesitamos poner en marcha un plan en el equipo para avanzar y cerrar la brecha, algo que creo que podemos hacer”.

Con la mirada puesta en el Gran Premio de China, Cadillac buscará capitalizar la información obtenida en Australia para introducir ajustes que permitan mejorar el desempeño del auto. Para Pérez y el equipo, el desafío ahora será transformar ese aprendizaje inicial en avances concretos que acerquen al proyecto a un nivel más competitivo dentro de la Fórmula 1.

Te puede interesar