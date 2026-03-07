Estados Unidos vs Italia, en vivo parahockey sobre hielo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue toda la emoción de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina en Claro Sports

La emoción de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina se vive a través de la multiplataforma de Claro Sports con uno de los duelos más atractivos del parahockey sobre hielo, donde Estados Unidos e Italia se enfrentan en el arranque de las actividades del Grupo A. La Milano Santagiulia Ice Hockey Arena será el escenario de este encuentro en el que los campeones olímpicos buscan iniciar con autoridad su camino en el torneo frente al conjunto anfitrión, que contará con el apoyo de su público en busca de dar la sorpresa.

El equipo de Estados Unidos llega a esta competencia con la etiqueta de gran favorito. La selección estadounidense ha dominado esta disciplina durante los últimos años y presume una racha histórica de cuatro medallas de oro olímpicas consecutivas, lo que la convierte en la máxima potencia del para hockey sobre hielo. En total, la escuadra norteamericana acumula cinco preseas doradas en su historia, consolidándose como el referente dentro de esta disciplina en el programa paralímpico invernal.

Del otro lado estará Italia, que afronta el compromiso con la motivación de competir en casa y demostrar su crecimiento dentro del deporte adaptado sobre hielo. El conjunto italiano buscará aprovechar la energía de su afición para plantar cara a uno de los equipos más dominantes del torneo y comenzar con el pie derecho su participación en el grupo. Italia buscará mejorar su mejor participación en el torneo, la cual fue en Pyeongchang 2018, donde terminaron en cuarto lugar.

El hockey paralímpico sobre hielo, también conocido como para hockey, es una de las disciplinas más espectaculares de los Juegos Paralímpicos de Invierno. En este deporte se enfrentan dos equipos que intentan anotar el mayor número de goles enviando un disco, llamado puck, a la portería rival. Cada conjunto tiene seis jugadores en la pista al mismo tiempo, incluido el portero, quienes compiten sobre trineos especialmente diseñados que les permiten desplazarse a gran velocidad sobre el hielo.

Los atletas utilizan dos palos especiales que cumplen una doble función: por un lado cuentan con pequeñas púas en uno de sus extremos que les permiten impulsarse sobre el hielo, mientras que el otro extremo funciona como stick para controlar, conducir y golpear el puck. Esta combinación de fuerza, habilidad y coordinación convierte cada jugada en un verdadero espectáculo de técnica y estrategia. Los partidos de para hockey se disputan en tres periodos de 15 minutos cada uno, en los que ambos equipos buscan imponer su estilo de juego para quedarse con la victoria. La velocidad del disco, la intensidad de los contactos y las constantes transiciones hacen de este deporte uno de los más dinámicos dentro del programa paralímpico.

No te pierdas este emocionante enfrentamiento entre Estados Unidos e Italia, que marca el inicio de su camino en el torneo dentro del Grupo A. Sigue toda la emoción de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina y cada detalle del para hockey sobre hielo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

