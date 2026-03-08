GP de China 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La máxima categoría tiene su segundo compromiso en Asia, donde los aficionados chinos ya esperan por las máximas figuras del volante

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha y, tras la primera cita del calendario, muchos aficionados se preguntan: ¿cuándo vuelve a correr Sergio ‘Checo’ Pérez? Luego de disputarse el Gran Premio de Australia, la máxima categoría del automovilismo se prepara para su segunda parada del año con el Gran Premio de China, donde el piloto mexicano buscará ayudar a Cadillac a sumar la experiencia necesaria en el arranque de la campaña.

La carrera se celebrará en el Circuito Internacional de Shanghái, escenario que volverá a albergar la acción tras el dominante triunfo de Mercedes en Australia. El equipo alemán mostró un ritmo superior y se quedó con la victoria gracias a George Russell, pese a la fuerte presión de Charles Leclerc, quien con una salida espectacular puso contra las cuerdas al británico. Sin embargo, el rendimiento del monoplaza de Mercedes y una cuestionada estrategia de Ferrari terminaron por inclinar la balanza.

Además, el fin de semana en China será especial porque marcará el primer evento del año con formato sprint. Esta modalidad, que reparte puntos a los ocho primeros clasificados en una carrera corta el sábado, forma parte de los seis fines de semana sprint de la temporada 2026. Junto con Shanghai, también se disputarán en los grandes premios de Canadá, Países Bajos, Miami, Gran Bretaña y Singapur, añadiendo más emoción a la pelea por el campeonato desde las primeras fechas del calendario.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo de este año. El Circuito Internacional de Shanghai será la sede del Gran Premio de China, una carrera de 56 vueltas, 13 giros y una extensión de 5.451 km.

Horarios del Gran Premio de China 2026

La segunda parada de la Fórmula 1 se basará en el formato sprint. De esta manera, tendremos el primer GP de la temporada con carrera sprint a celebrarse del 12 al 15 de marzo, es decir, en solo unos cuantos días.

Jueves 12 de marzo

Práctica 1: 21:30-22:30 horas

Viernes 13 de marzo

Clasificación carrera sprint: 1:30-2:15 horas

Carrera sprint: 21:00-22:00 horas

Sábado 14 de marzo

Clasificación: 1:00-2:00 horas

Domingo 15 de marzo

Carrera: 1:00 horas

*Tiempo del centro de México

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Estas son las 24 fechas del calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne | Crónica

12-15 marzo | GP de China, Shanghai

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah

01-03 mayo | GP de Miami, USA

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Monaco

12–14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungria, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de Mexico, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

