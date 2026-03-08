Silvana Flores habla de igualdad en el fútbol femenil: “Las jugadoras estamos empujando cambios en México”

En el Día Internacional de la Mujer, la mediocampista de Pumas analiza el crecimiento del fútbol femenil y la búsqueda de igualdad

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la mediocampista de Pumas Femenil, Silvana Flores, reflexionó sobre el crecimiento del fútbol femenil en México, los retos que aún enfrenta la Liga MX Femenil y la importancia de seguir impulsando mejores condiciones para las jugadoras.

La futbolista mexicana de 22 años, formada en academias de Chelsea y Arsenal y con experiencia en la FA Women’s Super League, destacó que el desarrollo del fútbol femenil mexicano ha sido evidente en los últimos años, especialmente en aspectos como infraestructura, asistencia de aficionados y apoyo institucional.

“La verdad increíble. Obviamente solo he estado aquí en México unos años, pero aún en estos años he visto un crecimiento enorme en términos de aficionados yendo a los estadios y en el apoyo de los directivos de clubes”, explicó Flores durante una entrevista para Claro Sports.

Actualmente, la jugadora de Pumas Femenil considera que las futbolistas también tienen un papel clave en este proceso. Para ella, el crecimiento del fútbol femenil implica una responsabilidad colectiva de continuar abriendo camino para las nuevas generaciones.

“Me hace sentir muy orgullosa ser parte de este crecimiento en México. Entendemos que tenemos la responsabilidad como jugadoras de seguir empujando barreras y ayudar a que crezca el fútbol femenil para las nuevas generaciones”, afirmó.

Desde su experiencia internacional, Flores también comparó el desarrollo del fútbol femenil en México con ligas como la inglesa. En su opinión, uno de los aspectos que distingue a la Liga MX Femenil es la posibilidad de disputar partidos en estadios de gran capacidad y tener mayor exposición mediática.

“Para mí poder jugar en un estadio cada semana es increíble. Y otra cosa que me encanta es que los partidos se pueden ver en televisión. Eso es algo que muchos países también pueden aprender de México”, señaló.

Silvana Flores pide seguir mejorando condiciones para las futbolistas en México

Silvana Flores en disputa de balón con Alicia Cervantes | Imago7

Sin embargo, Flores también reconoció que aún existen aspectos por mejorar en el fútbol femenil mexicano, particularmente en temas relacionados con la profesionalización y las condiciones para las jugadoras. En ese sentido, se refirió al debate que recientemente impulsó Charlyn Corral sobre la posibilidad de establecer un salario mínimo en la Liga MX Femenil.

“Entiendo que diferentes clubes tienen diferentes presupuestos, pero para una jugadora joven que se va a otro estado para jugar profesionalmente puede ser complicado mantenerse. Yo siento que es muy buena idea (un salario mínimo en el fútbol femenil) y ojalá podamos ver cambios pronto”, comentó.

Flores explicó que este tipo de temas ya se discuten dentro de la Asociación de Jugadoras, lo que refleja que el fútbol femenil mexicano vive un momento de transformación donde las propias futbolistas participan activamente en la construcción de mejores condiciones laborales.

“Acabamos de tener una plática con la Asociación de Jugadoras y siento que también nos están escuchando. Ojalá podamos ver cambios muy pronto”, agregó.

En el Día Internacional de la Mujer, la mediocampista de Pumas también envió un mensaje a las niñas y jóvenes que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, recordando que el crecimiento del fútbol femenil abre nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

“Que sueñen muy grande, que trabajen con disciplina y dedicación. Las mujeres somos increíbles y sabemos sacar adelante lo que nos proponemos”, expresó.

Finalmente, Flores subrayó que muchas jugadoras de la actual generación están luchando por mejorar las condiciones dentro del deporte para quienes vendrán después.

“Queremos que cuando sea su turno de llegar al fútbol profesional tengan mejores condiciones y puedan seguir construyendo oportunidades para las siguientes generaciones”, concluyó.

