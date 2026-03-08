Lewis Hamilton señala la clave para alcanzar a Mercedes tras el GP de Australia

El siete veces campeón del mundo terminó en el cuarto lugar, tras avanzar tres posiciones respecto a la largada y se mantiene positivo para brillar en esta temporada

Lewis Hamilton admite que no hay tanta diferencia contra Mercedes | Reuters

El Gran Premio de Australia marcó el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y dejó diferentes sensaciones para Lewis Hamilton, quien finalizó en la cuarta posición tras arrancar desde el séptimo lugar de la parrilla. El siete veces campeón del mundo protagonizó una carrera sólida en Melbourne y logró avanzar posiciones, aunque terminó por detrás de George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

A pesar de quedarse fuera del podio, el británico prefirió quedarse con los aspectos positivos de la primera cita del campeonato. Hamilton destacó el rendimiento del monoplaza y el trabajo del equipo durante el fin de semana, subrayando que el resultado obtenido reflejó el máximo potencial posible frente a rivales que mostraron mayor ritmo.

“Creo que al final los Mercedes eran más rápidos que nosotros, y probablemente esas eran las posiciones o los resultados máximos que podíamos conseguir hoy”, explicó el piloto tras la carrera. El británico consideró que, en términos de rendimiento puro, el equipo logró extraer lo mejor del coche en una competencia exigente.

Hamilton también reflexionó sobre la estrategia de paradas en boxes, uno de los momentos clave de la carrera: “Cuando vi que los dos Mercedes entraban en boxes, uno delante de mí y otro detrás, pensé que deberíamos haber entrado, o al menos uno de nosotros debería haberlo hecho para cubrirnos”, comentó. Sin embargo, aseguró que el equipo revisará todos los detalles para encontrar posibles mejoras.

Más allá de las decisiones tácticas, el piloto británico aseguró sentirse satisfecho con la remontada lograda en pista: “No hay emociones encontradas, me siento muy bien. Ha sido una gran carrera. Del séptimo al cuarto. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en general y nuestro coche era muy competitivo”, afirmó.

Hamilton incluso tuvo opciones de pelear por una posición más adelante en el tramo final de la carrera. El británico se acercó a Charles Leclerc en las últimas vueltas y consideró que con un poco más de tiempo podría haber intentado el adelantamiento. “Solo me habrían faltado un par de vueltas para adelantarle”, explicó.

En su análisis, el siete veces campeón también señaló dónde debe mejorar el equipo para cerrar la brecha con Mercedes: “Tenemos mucho trabajo por delante para alcanzarles, pero no es imposible. Parece que perdemos en las rectas, porque en las curvas creo que somos tan rápidos como ellos”, detalló, apuntando a la velocidad como uno de los aspectos a desarrollar.

Pese a todo, Hamilton aseguró que disfrutó la carrera desde el cockpit y valoró los duelos que se produjeron en pista durante la competencia: “Personalmente, me ha encantado. Me ha parecido una carrera muy divertida de pilotar. El coche ha sido muy divertido de conducir y había bonitos duelos delante”, concluyó el británico, quien ahora mira con optimismo las próximas carreras del calendario.

