Simone Biles, Marta, Mikaela Shiffrin y las mujeres que poseen récords absolutos en el deporte

De Steffi Graf a Caitlin Clark, seis atletas que firmaron marcas únicas en la historia del deporte y que permanecen intactas

Marta, Mikaela Shiffrin y Simone Biles hicieron historia | Reuters | AFP

El deporte mundial ha producido cifras y récords que cambian la dimensión estadística de una disciplina. Algunas surgieron en torneos específicos, otras a lo largo de carreras completas, pero todas comparten el mismo rasgo: establecieron una referencia que cambió el deporte. No se trata únicamente de títulos o medallas, sino de cifras que redefinieron el alcance estadístico de cada deporte.

Steffi Graf en el tenis, Marta Vieira da Silva en el fútbol, Mikaela Shiffrin en el esquí alpino, Caitlin Clark en el basquetbol universitario, Simone Biles en la gimnasia artística y Kathy Whitworth en el golf profesional. Cada una protagonizó un momento en el que el récord dejó de ser una cifra más y se convirtió en un punto de referencia para el resto del deporte.

En algunos casos se trató de superar registros que habían permanecido décadas sin moverse; en otros, de construir una hazaña que nadie ha podido repetir. Desde el Golden Slam perfecto de Graf hasta el récord de victorias de Whitworth en el golf profesional, estas seis trayectorias quedaron asociadas a números que definieron una era.

Steffi Graf

Steffi Graf firmó en 1988 la temporada más extraordinaria en la historia del tenis. La alemana ganó los cuatro torneos de Grand Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open, y ese mismo año añadió la medalla de oro olímpica en singles en los Juegos de Seúl.

Esa combinación perfecta se conoce como Golden Slam, una hazaña que ninguna otra persona ha logrado repetir en el tenis. Completar los cuatro Majors en un mismo año ya representa una rareza histórica; hacerlo y además sumar el oro olímpico dentro de la misma temporada elevó el logro de la alemana a una categoría única.

La carrera de Graf consolidó ese dominio con 22 títulos de Grand Slam, distribuidos en cuatro Australian Open, seis Roland Garros, siete Wimbledon y cinco US Open. También permaneció 377 semanas como número uno del mundo, el registro más alto en la historia del ranking WTA, y terminó ocho temporadas como líder del circuito.

Marta Vieira da Silva

Marta, goleadora histórica de los Mundiales | Rodrigo BUENDIA / AFP.

En el fútbol internacional, la Copa del Mundo representa el escenario más importante del deporte. Dentro de ese torneo, el récord histórico de goles pertenece a Marta Vieira da Silva, quien acumula 17 anotaciones.

En 2023, la brasileña superó el registro previo de 16 goles que pertenecía al alemán Miroslav Klose, convirtiéndose en la máxima anotadora en la historia de los Mundiales. Alcanzó la cifra a lo largo de múltiples ediciones del torneo, consolidando una trayectoria ofensiva que marcó época.

Además de romper ese récord, Marta mantuvo una eficacia notable frente al arco. Sus 17 goles en 19 partidos le dan un promedio cercano a 0.89 goles por encuentro, uno de los más altos registrados en la historia del torneo.

Caitlin Clark

En marzo de 2024, Caitlin Clark se convirtió en la máxima anotadora en la historia del básquetbol NCAA División I al alcanzar 3,951 puntos durante su carrera universitaria con Iowa. La base estadounidense rompió un récord que llevaba 54 años vigente, superando la marca de 3,667 puntos de Pete “Pistol” Maravich, establecida entre 1967 y 1970 con Louisiana State University.

Clark alcanzó el registro en su último partido de temporada regular en casa ante Ohio State, cuando terminó con 35 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes. Su producción ofensiva redefinió el techo estadístico del básquetbol universitario y consolidó una de las carreras más dominantes en la historia de la NCAA.

Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin está de vuelta y gana su tercer oro olímpico. | Reuters

El esquí alpino vivió uno de los cambios más importantes de su historia cuando Mikaela Shiffrin superó el récord de 86 victorias en la Copa del Mundo que pertenecía al sueco Ingemar Stenmark desde 1989.

La estadounidense rompió ese registro en 2023 y continuó ampliándolo hasta alcanzar 108 triunfos en la Copa del Mundo, la cifra más alta registrada en el circuito. Con ese total se convirtió en la primera esquiadora en superar la barrera de las 100 victorias.

El dominio de Shiffrin también se distingue por su versatilidad técnica. A diferencia de otras leyendas del deporte, logró victorias en todas las disciplinas principales del esquí alpino: descenso, super-G, slalom, slalom gigante, combinada y pruebas paralelas. Dentro de ese recorrido, el slalom se convirtió en su especialidad principal, con 71 victorias en esa disciplina.

Kathy Whitworth

En el golf profesional existe un récord que sigue siendo la referencia histórica del deporte. Kathy Whitworth acumuló 88 victorias en el LPGA Tour, la mayor cantidad de triunfos registrada en una carrera profesional.

Ese número supera todos los registros del PGA Tour. Tiger Woods y Sam Snead alcanzaron 82 victorias, seis menos que Whitworth, lo que mantiene a la golfista estadounidense como la jugadora con más títulos en la historia del deporte.

Whitworth consiguió esos triunfos entre 1962 y 1985, en una carrera que abarcó más de dos décadas. Además ganó seis torneos major, fue Jugadora del Año siete veces, lideró la lista de ganancias en ocho temporadas y obtuvo el Vare Trophy siete veces por el mejor promedio de golpes del circuito. Su legado quedó asociado a una cifra que sigue intacta en el golf mundial: 88 victorias.

Simone Biles

Biles ha dejado una huella profunda en la gimnasia artística | Reuters

En la gimnasia artística, Simone Biles se convirtió en la atleta más condecorada en la historia de este deporte. Su palmarés incluye 30 medallas en Campeonatos del Mundo, de las cuales 23 son de oro.

En 2019, con apenas 22 años de edad rompió la plusmarca histórica de medallas mundiales que pertenecía al bielorruso Vitaly Scherbo, quien había acumulado 23 preseas. Desde entonces amplió la diferencia hasta establecer una nueva referencia dentro de la gimnasia.

A ese dominio mundial se suman 11 medallas olímpicas, que la consolidaron como la gimnasta estadounidense con más metales en la historia olímpica y como una de las figuras más influyentes en la evolución técnica de la disciplina.

