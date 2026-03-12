El Golf es Claro, en vivo | Miércoles 11 de marzo

Publicado por Redacción Claro Sports

Esteban Galván encabeza una nueva propuesta dedicada al golf de élite en Claro Sports

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el mundo del golf con El Golf es Claro, el programa de Claro Sports dedicado a analizar la actualidad del circuito profesional. Con la conducción de Esteban Galván, la emisión ofrece un repaso completo de los torneos más importantes, el rendimiento de las principales figuras y los momentos clave que marcan cada jornada en los fairways.

En cada episodio, el equipo especializado presenta análisis, contexto y las historias más relevantes de la temporada, acercando al público a lo que sucede en cada ronda. No te pierdas El Golf es Claro y disfruta del seguimiento de los eventos más destacados del golf internacional con la cobertura de Claro Sports.

TE PUEDE INTERESAR

Nicolás Echavarría llega a The Players Championship en su mejor momento

Golf

Nicolás Echavarría llega a The Players Championship en su mejor momento

Jon Rahm rompe su sequía y vuelve a ganar en LIV Golf

Golf

Jon Rahm rompe su sequía y vuelve a ganar en LIV Golf

Rahm, Detry y Varner III comparten liderato en LIV Golf Hong Kong; Ortiz sigue en la pelea

Golf

Rahm, Detry y Varner III comparten liderato en LIV Golf Hong Kong; Ortiz sigue en la pelea

En vivoVideo