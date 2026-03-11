Deportes Tolima vs O’Higgins, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El Estadio Manuel Murillo Toro abre sus puertas para el desenlace de esta llave en la ‘Gloria de América’.

Directo Tolima Vs O’Higgins, minuto a minuto / Claro Sports.

Horario del partido Deportes Tolima vs O’Higgins hoy, 11 de marzo del 2026

La pelota empezará a rodar este miércoles a las 07:30 p.m.

Alineaciones del Deportes Tolima vs O’Higgins para la vuelta de la fase 3 previa, al momento

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán; Jersson González, ‘Tatay’ Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Luis Pavez, Martín Sarrafiore, Arnaldo Castillo, Bryan Rabello, Juan Leiva, Alan Robledo, Francisco González, Benjamín Schamine, Miguel Birizuela.

¿Quién transmite en vivo el Deportes Tolima vs O’Higgins y dónde mirar en TV y streaming?

En Colombia el compromiso se puede ver a través de ESPN y Disney+.

