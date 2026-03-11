Deportes TolimaO'Higgins

Deportes Tolima vs O’Higgins, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El Estadio Manuel Murillo Toro abre sus puertas para el desenlace de esta llave en la ‘Gloria de América’.

Directo Tolima Vs Ohiggins
Directo Tolima Vs O’Higgins, minuto a minuto / Claro Sports.

Horario del partido Deportes Tolima vs O’Higgins hoy, 11 de marzo del 2026

La pelota empezará a rodar este miércoles a las 07:30 p.m.

Alineaciones del Deportes Tolima vs O’Higgins para la vuelta de la fase 3 previa, al momento

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán; Jersson González, ‘Tatay’ Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Luis Pavez, Martín Sarrafiore, Arnaldo Castillo, Bryan Rabello, Juan Leiva, Alan Robledo, Francisco González, Benjamín Schamine, Miguel Birizuela.

¿Quién transmite en vivo el Deportes Tolima vs O’Higgins y dónde mirar en TV y streaming?

En Colombia el compromiso se puede ver a través de ESPN y Disney+.

Alineaciones confirmadas del Deportes Tolima vs O'Higgins por la fase III de la Copa Libertadores

¿Qué equipos prefieren los jugadores de Santa Fe en el grupo de Copa Libertadores?

Medellín pestañea y se lleva un empate de Montevideo

En vivoMinuto a minuto