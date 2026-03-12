LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 11 de marzo desde Singapur

Sigue toda la actividad del LIV Golf en la multiplataforma de Claro Sports

El circuito LIV Golf continúa su calendario internacional con una nueva parada en Asia. Este 11 de marzo se disputa la Ronda 1 del LIV Golf Singapur 2026 en el Sentosa Golf Clubun, torneo que reúne a algunos de los jugadores más reconocidos del circuito en un campo que vuelve a ser protagonista dentro de la gira. El evento forma parte del calendario oficial de la temporada 2026 y reparte una bolsa millonaria de premios. La competencia contará con 57 jugadores, incluidos cinco invitados Wild Card, y mantendrá su formato tradicional que combina el torneo individual con la competencia por equipos, uno de los elementos distintivos del circuito que ha reunido a varias figuras del golf internacional.

El torneo llega a Singapur después de lo ocurrido en LIV Golf Hong Kong 2026, donde el español Jon Rahm se llevó el triunfo individual con una tarjeta acumulada de 23 golpes bajo par, poniendo fin a una racha de 539 días sin ganar un torneo individual. El capitán de Legion XIII cerró con una ronda final de -6 para superar por tres golpes a Thomas Detry, mientras que el mexicano Carlos Ortiz terminó en el sexto lugar con -16, sumando puntos importantes en el Ranking Mundial. En la clasificación por equipos, 4Aces GC, liderado por Dustin Johnson, volvió a la cima del circuito tras imponerse con -58 golpes acumulados.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 1

El torneo se disputa con el formato característico de equipos dentro del circuito LIV Golf, donde cada escuadra cuenta con cuatro jugadores. Algunos de los equipos más destacados del torneo incluyen:

4Aces GC

Dustin Johnson (Capitán)

Thomas Detry

Anthony Kim

Thomas Pieters

Cleeks GC

Martin Kaymer (Capitán)

Richard Bland

Adrian Meronk

Victor Perez

Crushers GC

Bryson DeChambeau (Capitán)

Paul Casey

Charles Howell III

Anirban Lahiri

Fireballs GC

Sergio García (Capitán)

Josele Ballester

Luis Masaveu

David Puig

HyFlyers GC

Phil Mickelson (Capitán)

Michael La Sasso

Brendan Steele

Cameron Tringale

Korean GC

Byeong Hun An (Capitán)

Minkyu Kim

Danny Lee

Younghan Song

Legion XIII

Jon Rahm (Capitán)

Tyrrell Hatton

Tom McKibbin

Caleb Surratt

Majesticks GC

Ian Poulter (Capitán)

Lee Westwood

Laurie Canter

Sam Horsfield

RangeGoats GC

Bubba Watson (Capitán)

Ben Campbell

Peter Uihlein

Matthew Wolff

Ripper GC

Cameron Smith (Capitán)

Lucas Herbert

Marc Leishman

Elvis Smylie

Smash GC

Talor Gooch (Capitán)

Jason Kokrak

Graeme McDowell

Harold Varner III

Stinger GC

Louis Oosthuizen (Capitán)

Dean Burmester

Branden Grace

Charl Schwartzel

Torque GC

Joaquín Niemann (Capitán)

Abraham Ancer (México)

(México) Sebastián Muñoz

Carlos Ortiz (México)

Wild Card (jugadores invitados)

Yosuke Asaji

Björn Hellgren

Richard T. Lee

Miguel Tabuena

Scott Vincent

Cada equipo buscará sumar puntos desde la primera ronda para posicionarse tanto en la clasificación colectiva como en la tabla individual del torneo.

¿Qué golfista mexicano participa en LIV Golf Singapur 2026?

El golf mexicano tendrá representación en el torneo gracias a Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes forman parte del equipo Torque GC. Ambos jugadores se han consolidado como referentes latinoamericanos dentro del circuito LIV Golf desde su incorporación a la liga. Ortiz y Ancer llegan al torneo con el objetivo de sumar puntos importantes para su equipo y mantenerse competitivos en la clasificación individual del circuito, buscando destacar en el exigente campo del Sentosa Golf Club en Singapur.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 11 al 14 de marzo de 2026 en Singapur, en el Sentosa Golf Club, y podrás seguirlo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión online y por nuestra multiplataforma.

La cobertura incluirá el seguimiento completo de cada ronda del torneo, permitiendo a los aficionados seguir la actuación de las principales figuras del circuito LIV Golf y de los representantes mexicanos en esta parada del calendario internacional.

