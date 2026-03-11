Doble Hoy No Circula por contingencia 12 de marzo: ¿Qué autos descansan este jueves?

La Ciudad de México y el Estado de México siguen bajo contingencia ambiental Fase 1. Conoce qué autos descansan y las excepciones

Hoy No Circula 12 de marzo de 2026. Reuters

Este 12 de marzo de 2026, la Ciudad de México y el Estado de México continuarán bajo la Fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos niveles de ozono en la zona metropolitana. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, para mitigar los efectos de la contaminación, se activará el programa Doble Hoy No Circula, lo que restringirá la circulación de vehículos con engomado verde desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, con el objetivo de reducir la exposición a los altos índices de contaminación, que afectan principalmente la salud respiratoria de los habitantes.

Además de las restricciones de circulación, las autoridades han dado recomendaciones adicionales para proteger la salud, como evitar la realización de actividades al aire libre y reducir la quema de combustibles. La CAMe continuará monitoreando la calidad del aire y, de acuerdo con la evolución de los niveles de contaminación, podría haber ajustes en las medidas implementadas.

¿Por qué se mantiene la Contingencia Ambiental Fase 1 en CDMX y Edomex para el 12 de marzo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha confirmado que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono para la Ciudad de México y el Estado de México, debido a los niveles altos de contaminación registrados en la zona. El clima no ha mejorado lo suficiente para levantar la contingencia, así como la alta radiación solar y vientos débiles, además del estancamiento de contaminantes son las principales razones de la mala calidad del aire en el Valle de México. Estos factores han favorecido la acumulación de ozono y la permanencia de partículas nocivas en la atmósfera.

Se activa Doble Hoy No Circula este jueves 12 de marzo: ¿Qué autos descansan?

Con la activación del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, los autos que no podrán circular son aquellos con ciertas características, según el programa y la fase de contingencia.

Autos que no circulan este 12 de marzo:

Vehículos con holograma 2: Estos autos estarán totalmente restringidos, sin importar la terminación de sus placas. Además, también se incluyen los vehículos con permiso para circular sin placas, los autos antiguos, los de demostración, los que portan un pase turístico o aquellos con placas foráneas. Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en 1, 3, 5, 7, o 9: Estos autos tampoco podrán circular debido a la restricción aplicable a los autos con holograma 1 en esta fase de contingencia. Vehículos con holograma 0 y 00: Estos autos estarán restringidos con engomado verde, es decir, los autos con ese color de engomado no podrán circular, independientemente del tipo de holograma que posean.

¿Qué carros sí circulan mañana? Estas son las excepciones

Las excepciones a estas restricciones incluyen vehículos híbridos, eléctricos, con matrícula ecológica o aquellos con holograma tipo exento. Además, podrán circular vehículos destinados a servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos, policía, así como algunos autos de transporte escolar o de personal autorizado, siempre que cuenten con la documentación y los permisos adecuados. También se permiten los taxis entre las 5:00 y 10:00 horas, sin importar el holograma.

Esta medida busca mitigar los efectos de la alta contaminación y proteger la salud de los habitantes de la zona metropolitana, especialmente de aquellos más vulnerables a la contaminación del aire.

