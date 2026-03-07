Rahm, Detry y Varner III comparten liderato en LIV Golf Hong Kong; Ortiz sigue en la pelea

Jon Rahm, Thomas Detry y Harold Varner III lideran con -17 tras tres rondas; Carlos Ortiz queda a dos golpes y Smash GC domina la competencia por equipos

Rahm llega como líder a la última ronda por tercer torneo al hilo | Reuters

El tercer torneo de la temporada 2026 de LIV Golf vivió su jornada de “moving day” en el histórico Hong Kong Golf Club, donde la clasificación quedó completamente abierta de cara a la ronda final. Tras tres rondas disputadas en el exigente trazado de Fanling, el español Jon Rahm, el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III comparten el liderato con un acumulado de 17 bajo par, estableciendo un cierre de torneo con múltiples aspirantes al título.

El español volvió a mostrar consistencia en el circuito al firmar una ronda de 65 golpes (-5), resultado que lo llevó a la cima del tablero por tercera ocasión esta temporada entrando al domingo. El capitán de Legion XIII ha iniciado el año con dos subcampeonatos consecutivos y mantiene un nivel competitivo que lo coloca nuevamente en posición de buscar su primera victoria individual en LIV Golf desde 2024.

El belga Thomas Detry también sostuvo un desempeño sólido durante la tercera ronda al registrar una tarjeta de 66 golpes. Su regularidad a lo largo de la semana le permitió mantenerse dentro del grupo de honor y formar parte del trío de líderes rumbo a la jornada final, consolidando una actuación destacada en uno de los campos más históricos del golf en Asia.

El tercer integrante del liderato es Harold Varner III, quien protagonizó una de las rondas más destacadas del sábado con un recorrido de 63 golpes (-7). El jugador de Smash GC se mostró determinante en los momentos cruciales, lo que le permitió escalar posiciones en el tablero y colocarse en igualdad de condiciones para disputar el título individual.

Carlos Ortiz se mantiene en la pelea

El mexicano Carlos Ortiz inició el día compartiendo la cima, pero vivió una jornada de altibajos que lo dejó momentáneamente rezagado. Tras un cierre complicado en la primera mitad del recorrido, con un doble bogey y un bogey más, el representante de Torque GC reaccionó con cuatro birdies en la parte final del campo para volver a meterse en la pelea.

Tras dos bogeys más en el 16 y el 18 firmó una tarjeta de 69 golpes (-1), que lo ubica con un acumulado de -15. A pesar de no cerrar el día entre los líderes, Ortiz se mantiene como uno de los principales contendientes al título al situarse apenas a dos golpes de la cima.

Smash GC domina por equipos

En la competencia por equipos, Smash GC logró conservar el liderato gracias al gran desempeño de Varner III y a la consistencia del resto de su alineación. Sin embargo, la diferencia es mínima y tanto 4Aces GC como Legion XIII se mantienen muy cerca en el marcador, anticipando una definición igualmente cerrada en la clasificación colectiva durante la ronda final del torneo.

Clasificación individual LIV Golf Hong Kong | Ronda 3

T1: Jon Rahm | Legion XIII | -17

| Legion XIII | -17 T1: Thomas Detry | 4Aces GC | -17

| 4Aces GC | -17 T1: Harold Varner III | Smash GC | -17

| Smash GC | -17 T4: Carlos Ortiz | Torque GC | -15

| Torque GC | -15 T4: Dean Burmester | Southern Guards GC | -15

| Southern Guards GC | -15 T4: Thomas Pieters | 4Aces GC | -15

| 4Aces GC | -15 7: Lucas Herbert | Ripper GC | -14

| Ripper GC | -14 8: Sergio García | Fireballs GC | -13

| Fireballs GC | -13 T9: Lee Westwood | Majesticks GC | -10

| Majesticks GC | -10 T9: Matthew Wolff | RangeGoats GC | -10

Clasificación por equipos LIV Golf Hong Kong | Ronda 3

Smash GC (-44) Harold Varner III – 63

Talor Gooch – 69

Jason Kokrak – 69

Graeme McDowell – 70 4Aces GC (-42) Thomas Pieters – 61

Thomas Detry – 66

Danny Lee Kim – 66

Dustin Johnson – 68 Legion XIII (-41) Jon Rahm – 65

Caleb Surratt – 65

Tom McKibbin – 66

Tyrrell Hatton – 69

