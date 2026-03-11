Nashville vs Inter Miami en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions

La fase de eliminación directa contempla una regla específica para resolver cualquier empate en el marcador global tras los partidos de ida y vuelta. De acuerdo con el reglamento del certamen, el primer criterio de desempate será la cantidad de anotaciones conseguidas en condición de visitante. Es decir, si dos equipos terminan con el mismo número de goles en el global, avanzará aquel que haya logrado marcar más tantos fuera de casa durante el tiempo reglamentario de la serie, es decir, en este torneo todavía existe el gol de visitante.

Si la igualdad persiste incluso después de aplicar ese criterio, el enfrentamiento se extenderá a un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos lapsos de 15. En esta instancia ya no entra en juego la ventaja por goles como visitante; si al finalizar el alargue ninguno logra inclinar la balanza, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Por ello, los clubes que disputan el primer encuentro lejos de su estadio suelen apostar por buscar un gol que pueda resultar determinante al momento de cerrar la eliminatoria en el partido de vuelta