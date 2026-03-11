Nashville vs Inter Miami en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy
Dos de los mejores equipos de la MLS se enfrentan en el certamen regional en busca de la gloria internacional
¿A qué hora juegan Nashville vs Inter Miami hoy 11 de marzo en la Concacaf Champions Cup?
El Nashville SC será local ante Inter Miami CF este miércoles 11 de marzo en el Geodis Park, en el compromiso correspondiente al duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 iniciará en punto de las 17:30 horas del Centro de México (18:30 en Colombia).
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
Este encuentro se podrá ver en vivo a través de FOX, además de la opción de verlo en streaming mediante la plataforma FOX ONE.
Alineaciones del Nashville vs Inter Miami, al momento
Estos serían los once futbolistas que mandan a la cancha cada uno de los entrenadores:
Nashville SC: Brian Schwake, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Reed Baker, Andy Najar, Hany Mukhtar, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Sam Surridge, Warren Madrigal, Cristian Espinoza.
Inter Miami: Dayne Clair, Micael Silva, Maximiliano Falcon, Yannick Bright, Noah Allen, Facundo Mura, Telasco Segovia, Tadeo Allende, Rodrigo Paul, German Berterame, Lionel Messi.
Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions
La fase de eliminación directa contempla una regla específica para resolver cualquier empate en el marcador global tras los partidos de ida y vuelta. De acuerdo con el reglamento del certamen, el primer criterio de desempate será la cantidad de anotaciones conseguidas en condición de visitante. Es decir, si dos equipos terminan con el mismo número de goles en el global, avanzará aquel que haya logrado marcar más tantos fuera de casa durante el tiempo reglamentario de la serie, es decir, en este torneo todavía existe el gol de visitante.
Si la igualdad persiste incluso después de aplicar ese criterio, el enfrentamiento se extenderá a un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos lapsos de 15. En esta instancia ya no entra en juego la ventaja por goles como visitante; si al finalizar el alargue ninguno logra inclinar la balanza, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Por ello, los clubes que disputan el primer encuentro lejos de su estadio suelen apostar por buscar un gol que pueda resultar determinante al momento de cerrar la eliminatoria en el partido de vuelta