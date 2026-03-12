San Diego FC vs Toluca, en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Resultado en vivo online: San Diego FC vs Toluca | Ida de octavos de final de la Concachampions

¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el minuto a minuto en vivo de la Concacaf Champions Cup 2026 que continúa con su fase de eliminación directa y uno de los duelos más atractivos de los octavos de final enfrenta a San Diego FC y Toluca en el Estadio Snapdragon, en un partido que definirá parte del rumbo de la serie rumbo a los cuartos de final. El conjunto mexicano llega con la misión de sacar un resultado positivo en territorio estadounidense, mientras que el club de la MLS buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una eliminatoria que promete intensidad desde el primer minuto.