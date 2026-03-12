San Diego FC vs Toluca, en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy
Toluca visita a San Diego FC en la Concacaf Champions Cup 2026 buscando tomar ventaja en la serie de octavos de final
Alineaciones del San Diego FC vs Toluca, al momento
Estos son los 22 hombres, 11 de cada equipo, que disputarán la ida del encuentro de octavos de final.
San Diego FC: Ferree, Sargeant, Mcvey, Bombino, Duah, Valakari, Tverskov, Soma, Dreyer, Pellegrino, Ingvartsen.
Toluca: González, Barbosa, Briseño, Pereira, Gallardo, Ruiz, Romero, Pérez, Angulo, Paulinho.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
El partido entre San Diego FC y Toluca podrá verse en México a través de FOX y su aplicación FOX One, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa de Campeones de la Concacaf en México.
¿A qué hora juegan San Diego FC vs Toluca hoy 11 de marzo en la Concacaf Champions Cup?
El partido entre San Diego FC y Toluca se disputa este martes 11 de marzo de 2026 como parte de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se juega en el Snapdragon Stadium, casa del San Diego FC, donde el club estadounidense buscará imponer condiciones ante uno de los equipos tradicionales del fútbol mexicano.
Resultado en vivo online: San Diego FC vs Toluca | Ida de octavos de final de la Concachampions
¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el minuto a minuto en vivo de la Concacaf Champions Cup 2026 que continúa con su fase de eliminación directa y uno de los duelos más atractivos de los octavos de final enfrenta a San Diego FC y Toluca en el Estadio Snapdragon, en un partido que definirá parte del rumbo de la serie rumbo a los cuartos de final. El conjunto mexicano llega con la misión de sacar un resultado positivo en territorio estadounidense, mientras que el club de la MLS buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una eliminatoria que promete intensidad desde el primer minuto.