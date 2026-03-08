Jon Rahm rompe su sequía y vuelve a ganar en LIV Golf

El español levantó el título en Hong Kong; Thomas Pieters y Thomas Detry le dieron la victoria por equipos a 4Aces

El bicampeón individual no ganaba un evento desde 2024 | Reuters

El LIV Golf Hong Kong 2026 concluyó en el histórico Hong Kong Golf Club de Fanling con el regreso a la victoria de Jon Rahm. El español firmó una ronda final de -6 para terminar el torneo con 23 bajo par y asegurar el triunfo individual por tres impactos. Con ello puso fin a una racha de 539 días sin ganar un torneo individual.

Rahm comenzó la jornada final empatado en el liderato con Thomas Detry y Harold Varner III después de tres rondas de alto nivel. Desde los primeros hoyos mantuvo un ritmo ofensivo, sumando cuatro birdies en ocho hoyos, que le permitieron tomar el control del tablero. Aunque un bogey en el 9 redujo momentáneamente su ventaja, el español mantuvo la presión sobre sus perseguidores.

El momento decisivo de la ronda llegó en la segunda mitad del campo. Rahm encontró su mejor versión con los hierros cortos y desde el green, especialmente a partir del hoyo 14, donde embocó un putt tras dejar su approach a poco más de dos metros de la bandera, en medio de una racha de cuatro birdies.

Con ese cierre sólido, el capitán de Legion XIII selló su tercera victoria en torneos de temporada regular desde su llegada al LIV Golf, y la primera desde Chicago 2024. El resultado también confirmó su consistencia en el circuito, después de haber iniciado la temporada 2026 con dos segundos lugares consecutivos en los primeros eventos del calendario.

Los 4Aces regresan a la cima

Detrás del triunfo individual de Rahm, el protagonismo colectivo lo asumió el equipo 4Aces GC. La escuadra comandada por Dustin Johnson volvió a lo más alto de la clasificación por equipos después de 974 días sin victorias, cerrando la semana con un acumulado de 58 golpes bajo par para imponerse con claridad.

La dupla belga formada por Thomas Detry y Thomas Pieters fue la pieza central de ese éxito. Detry terminó segundo en la clasificación individual con -20 después de una semana de enorme consistencia, mientras que Pieters completó el podio en tercer lugar con -19, firmando así el mejor resultado de su corta trayectoria dentro del circuito.

Ambos jugadores sostuvieron el impulso competitivo del equipo durante toda la ronda final. Pieters presionó brevemente al liderato individual en la recta final del torneo, mientras Detry aseguró el segundo lugar con un birdie en el hoyo 18. Sus actuaciones fueron determinantes para que 4Aces construyera una ventaja clara en la clasificación colectiva.

El equipo también contó con aportaciones sólidas de Dustin Johnson y Anthony Kim durante la ronda decisiva. Johnson firmó una tarjeta de 65 golpes y Kim aportó un 66 que mantuvo al conjunto en la pelea durante toda la jornada. Esa regularidad permitió que el equipo terminara la ronda final con -16 colectivo y ampliara su margen sobre el resto de escuadras.

Carlos Ortiz suma puntos en el Ranking Mundial

Entre los protagonistas del torneo también destacó el mexicano Carlos Ortiz. El jugador de Torque GC finalizó en la sexta posición con un acumulado de 16 bajo par, consolidando otra semana competitiva dentro del circuito. Ortiz comenzó la ronda final cerca de la pelea por el liderato y mantuvo un desempeño sólido a lo largo del recorrido.

Aunque no logró acercarse a la lucha directa por el título, su actuación confirmó su regularidad en el circuito y lo mantuvo dentro del grupo de protagonistas del torneo. Con ese resultado, el mexicano sumó puntos importantes para el Ranking Mundial y volvió a posicionarse entre los mejores del evento.

Clasificación individual LIV Golf Hong Kong

1: Jon Rahm | Legion XIII | -23

2: Thomas Detry | 4Aces GC | -20

3: Thomas Pieters | 4Aces GC | -19

4: Harold Varner III | Smash GC | -18

5: Matthew Wolff | RangeGoats GC | -17

6: Carlos Ortiz | Torque GC | -16

7: Dean Burmester | Southern Guards GC | -15

T8: Lucas Herbert | Ripper GC | -14

T8: Sergio García | Fireballs GC | -14

T8: Louis Oosthuizen | Southern Guards GC | -14

T8: Elvis Smylie | Ripper GC | -14

T8: Graeme McDowell | Smash GC | -14

T8: David Puig | Fireballs GC | -14

Clasificación por equipos LIV Golf Hong Kong

4Aces GC | -58 Smash GC | -52 Legion XIII | -51

