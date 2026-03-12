El Águila de Veracruz vs Sultanes Femenil, en vivo semifinales Liga Mexicana de Sóftbol 2026: ¿Quién gana el Juego 2?

Sultanes se impuso en el primer juego de la serie y buscará repetir la dosis

La postemporada de la Liga Mexicana de Softbol 2026 continúa con un emocionante enfrentamiento entre Sultanes de Monterrey Femenil y El Águila de Veracruz en el Juego 2 de las semifinales. La serie se disputa a ganar tres de un máximo de cinco encuentros, bajo el formato 2-3, por lo que los primeros juegos se disputarán en Monterrey antes de trasladarse a Veracruz. Sultanes Femenil llega a esta instancia tras finalizar la temporada regular en el tercer lugar del standing con marca de 15 victorias y 13 derrotas.

Sultanes Femenil tomó ventaja en las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 tras imponerse 2-3 a El Águila de Veracruz en el primer juego de la serie disputado en el Walmart Park. El momento decisivo llegó en la segunda entrada con un rally de tres carreras encabezado por Morgan Howe, suficiente para que las regiomontanas resistieran la reacción veracruzana liderada por el cuadrangular de Erika Piancastelli. En el pitcheo, Katerina Kindermannova se llevó la victoria y Payton Gottshall aseguró el salvamento con tres entradas de relevo.

El Águila Sóftbol vs Sultanes Femenil: calendario y horarios

Con este resultado, Sultanes Femenil toma ventaja en la semifinal y se coloca a medio paso de avanzar a la final de la Liga Mexicana de Sóftbol. Por su parte, El Águila buscará reaccionar en el siguiente compromiso para igualar la serie y mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Juego 1 | El Águila 2-3 Sultanes

Juego 2 | miércoles 11 de marzo | El Águila vs Sultanes | 20:00 horas

Juego 3 | viernes 13 de marzo | Sultanes vs El Águila | 19:00 horas

**Juego 4 | sábado 14 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**Juego 5 | domingo 15 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**En caso de ser necesario.

¿A qué hora es El Águila de Veracruz vs Sultanes Femenil hoy 11 de marzo?

El segundo juego de la serie semifinal entre El Águila de Veracruz vs Sultanes Femenil dará inicio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, de este miércoles 11 de marzo.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

Claro Sports se consolida como la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en vivo, a través de su multiplataforma, los encuentros más importantes de los Playoffs de la temporada 2026. A lo largo de marzo se definirá el campeonato, en una fase decisiva donde se conocerá si Diablos Rojos Femenil logra defender su título y alcanzar el bicampeonato o si surge una nueva campeona en la liga.

La cobertura de Claro Sports llegará a 17 países de Latinoamérica, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región. Las transmisiones estarán disponibles en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, permitiendo que más aficionados sigan de cerca la emoción de la postemporada.

