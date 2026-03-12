Dimayor pone mano dura contra Jermein Peña y el ‘Titi’ Rodríguez en la Liga BetPlay

Ambos futbolistas se perderán un par de fechas con Junior y Deportivo Cali en el rentado colombiano.

Sanciones para Jermein Peña y ‘Titi’ Rodríguez / Vizzor Image.

El Comité Disciplinario de la Dimayor siempre está en el foco de las críticas, por las decisiones que toman para sancionar a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y equipos en los distintos torneos que se juegan el el fútbol colombiano. Pues bien, las polémicas crecen al pasar de las fechas y el más reciente está dando de qué hablar.

En la RESOLUCIÓN No. 023 de 2026 de la entidad deportiva colombiana el Comité tuvo mano dura para sancionar a Jermein Peña y Steven el ‘Titi’ Rodríguez. ambos jugadores estuvieron en el ojo del huracán recientemente cuando enfrentaron a Atlético Nacional y Once Caldas respectivamente, ya que ambos recibieron tarjeta roja en dichos compromisos.

Del que tal vez más se ha hablado en las últimas horas es del zaguero del Junior. En el compromiso pendiente por la jornada 3 de la Liga BetPlay, disputado en el Estadio Romelio Martínez, Jermein Peña se pasó de fuerza y le clavó un codazo a Juan Rengifo, el juez central apoyado del VAR lo mandaron a las duchas por la gravedad de la acción.

Pues bien, esta fue la determinación del Comité Disciplinario con el defensa central: 2 fechas a cumplir en las fechas 11ª y 12ª de la Liga BetPlay 2026-I: contra Fortaleza de local y Medellín de visitante. Multa económica de $ 758.725. Por recibir ser culpable de conducta violenta contra adversario Art. 63 literal d) del Código Disciplinario Único de la FCF.

Caso parecido a lo ocurrido con Andrés Rodríguez del Deportivo Cali: 3 fechas a cumplir en las fechas 11ª ,12ª y 13ª de la Liga BetPlay 2026-I: contra Cúcuta Deportivo de visitante, Independiente Santa Fe de local y Alianza en Valledupar. Por recibir dos amonestaciones en el mismo partido Art.58 numeral 2), y artículo 64, literal b) por incurrir en conducta incorrecta contra oficial de partido, del Código Disciplinario Único de la FCF. (Art. 49) Concurso de infracciones.

