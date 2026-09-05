Vuelta a España 2026, etapa 15: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre se correrá la 15° fracción de la ronda ibérica, la misma que le dará finiquito a la segunda semana de la competición.

Seo Etapa 15 Vuelta A España/ Claro Sports.

Este domingo 6 de septiembre se le dará fin a la segunda semana de La Vuelta a España. Después de 6 jornadas de alta montaña en la ronda ibérica, los corredores que siguen en la lucha por victorias de etapa y aquellos que siguen luchando por el título, ya merecen otro descanso. Se viene la disputa de la 15° fracción y en Claro Sports les traemos todos los detalles.

¿A qué hora empieza la etapa 15 de la Vuelta a España 2026?

Si nada extraordinario ocurre, la etapa 15 de esta Vuelta a España 2026 estará comenzando a las 12:46 en Palma del Río, hora local, es decir a las 06:46 de la mañana en Colombia. Será una carrera ‘tranquila’ la de este domingo, la que le dará finiquito a la segunda semana de la ronda ibérica en su edición número 81 y la última ‘grande’ de la temporada.

Colombia: 06:46 a.m.

06:46 a.m. Centro de México: 05:46 a.m.

05:46 a.m. Argentina: 08:46 a.m.

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¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 15, hoy 6 de septiembre?

Después de lo que fue otra prueba de alta montaña este sábado 5 de septiembre, para este domingo 6 se vienen más emociones en La Vuelta a España 2026. Serán 189.7 kilómetros de recorrido entre Palma del Río y Córdoba, el día contempla 3 puertos de montaña, todos de tercera categoría, más un sprint intermedio y el final completamente plano, una fracción para que los embaladores vuelvan a sacar su talento y sumen una victoria más.

Etapa 15 de La Vuelta a España/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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