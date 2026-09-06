Checo Pérez revela por qué Cadillac no usará todavía el nuevo motor Ferrari en F1

El piloto mexicano explicó que el equipo debe resolver otros aspectos del monoplaza antes de incorporar la nueva unidad de potencia

Checo Pérez descarta un cambio inmediato de motor. | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó el Gran Premio de Italia con una conclusión clara sobre el desarrollo de Cadillac en la Fórmula 1: el equipo todavía tiene aspectos por resolver antes de utilizar la nueva unidad de potencia Ferrari. El piloto mexicano señaló que incorporar el motor actualizado no será suficiente si el monoplaza mantiene otros problemas de rendimiento.

El tapatío concluyó la carrera de Monza en la posición 18 y explicó que la falta de velocidad punta fue uno de los principales problemas que enfrentó Cadillac durante el fin de semana. Para Pérez, el equipo necesita avanzar en diferentes áreas antes de pensar en un cambio que por sí solo no solucionaría las diferencias frente a sus rivales.

Después de la carrera en el circuito italiano, Pérez explicó que el rendimiento del monoplaza estuvo condicionado por la falta de actualizaciones disponibles. El mexicano mencionó que Cadillac no contó con el nuevo motor Ferrari ni con el nuevo alerón trasero, elementos que consideró importantes para una pista donde la velocidad en rectas tiene un papel determinante.

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“Hubo mucha lucha con la gestión de la energía. Fue algo divertido al principio, pero en general éramos lentos en las rectas; creo que ese fue el problema principal”, explicó Pérez tras el Gran Premio de Italia. El piloto también indicó que la ausencia de las nuevas piezas afectó la posibilidad de competir contra otros equipos.

El mexicano había advertido antes de la competencia que Monza representaría un reto para Cadillac debido a las características del trazado. El equipo llegó al Gran Premio de Italia sin el nuevo paquete completo y Pérez reconoció que la escudería todavía tiene trabajo pendiente en sus procesos internos.

El nuevo motor Ferrari todavía no es prioridad para Cadillac

Pérez explicó que Cadillac cuenta con el motor Ferrari actualizado, pero la escudería no lo utilizará de inmediato debido a que existen otros puntos del monoplaza que deben corregirse primero. El mexicano consideró que colocar la nueva unidad de potencia sin resolver otros inconvenientes no generaría el cambio esperado.

La nueva especificación del motor Ferrari llegó como una de las actualizaciones esperadas para mejorar el rendimiento de algunos equipos clientes. Sin embargo, Cadillac no pudo utilizarla en Monza, situación que dejó al equipo sin uno de los elementos que buscaba probar en el circuito italiano.

Pérez también explicó que el equipo debe mejorar sus procedimientos para evitar problemas como los que ocurrieron con las piezas que no llegaron a tiempo para la competencia. Para el piloto mexicano, Cadillac tiene margen de desarrollo durante la temporada.

Checo Pérez analiza el resultado del GP de Italia

El piloto mexicano comenzó la carrera desde la posición 17 y tuvo algunos duelos durante las primeras vueltas, pero con el paso de la competencia perdió posiciones debido a la diferencia de rendimiento en las rectas. Finalmente cruzó la meta en el puesto 18.

Pérez consideró que Cadillac logró completar la carrera con sus dos autos, pero reconoció que el equipo todavía necesita encontrar mayor rendimiento para competir contra sus rivales directos. La escudería estadounidense trabaja en la evolución del monoplaza de cara a las siguientes fechas del calendario.

El Gran Premio de Italia terminó con la victoria de Kimi Antonelli, seguido por George Russell y Max Verstappen en el podio. Para Cadillac, Monza representó una oportunidad para recopilar información y continuar con el desarrollo del proyecto en su primera temporada dentro de la Fórmula 1.

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