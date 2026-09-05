Nascar Trucks México Series 2026, en vivo: Monterrey

El Autódromo de Monterrey vivirá una nueva jornada de la México Series, en vivo a través de la Claro Sports

El Autódromo Monterrey recibe una jornada especial con la novena fecha de la Trucks México Series 2026, en una competencia nocturna que marcará el inicio del Chase. Los pilotos enfrentarán el trazado de una milla conocido como ‘El Frijol’, donde buscarán sumar puntos importantes en la pelea por el campeonato.

No te pierdas toda la velocidad, los adelantamientos y la acción de la Trucks México Series Monterrey 2026 este sábado 5 de septiembre. Disfruta una noche de automovilismo con los mejores pilotos de la categoría y sigue la carrera a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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