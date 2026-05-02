Met Gala 2026: fecha, anfitriones, invitados y código de vestimenta para la Custome Art

La Met Gala 2026 se realizará en Nueva York con el tema Costume Art y Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como anfitrionas.

¿Qué es el Met Gala y cuál es la temática? | Reuters

La Met Gala 2026 está cada vez más cerca y volverá a reunir a figuras de la moda, el arte, el entretenimiento y el deporte en Nueva York. El evento, organizado en beneficio del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, abrirá un nuevo capítulo después de la edición 2025, centrada en la sastrería y el dandismo negro.

Desde su creación en 1948, la gala se ha mantenido como una de las citas más seguidas dentro de la industria de la moda. Cada año, el evento marca el inicio de una exposición en el museo y propone una temática que define tanto el enfoque curatorial como la interpretación de los asistentes en la alfombra roja.

Para 2026, la atención estará puesta en la relación entre la moda, el cuerpo y el arte. Aunque la lista completa de invitados no se revela con anticipación, ya se conocen varios nombres clave, entre ellos las anfitrionas principales y los integrantes del comité anfitrión.

¿Qué es la Met Gala, cuándo y dónde se realiza la edición 2026?

La Met Gala es un evento benéfico organizado para recaudar fondos destinados al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Además de su función social, la gala sirve como apertura de la exposición anual del instituto, por lo que cada edición está vinculada a un tema específico.

La edición 2026 se llevará a cabo el lunes 4 de mayo de 2026. Como ocurre cada año, el evento se realizará el primer lunes de mayo, una fecha que se ha consolidado dentro del calendario de la moda.

La sede será el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ubicado en Manhattan. El recinto ha sido el escenario de la gala desde sus primeras ediciones y volverá a recibir a los invitados para esta nueva presentación.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2026 y a qué hora empieza?

El tema de la exposición de la Met Gala 2026 será Costume Art, una propuesta que explorará la relación entre la ropa y el cuerpo. La muestra buscará presentar la moda como una forma de arte y analizar cómo la vestimenta se vincula con la figura humana.

De acuerdo con lo explicado por Andrew Bolton, curador del Costume Center del MET, la exposición abordará “la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos”. La idea central será mostrar cómo el cuerpo puede entenderse como parte del proceso creativo dentro del diseño.

La transmisión oficial comenzará a las 16:00 horas, tiempo de la CDMX. En Estados Unidos será a las 18:00 horas, tiempo del Este, y a las 15:00, tiempo del Pacífico. En ese horario iniciará la cobertura de la alfombra roja.

¿Quiénes son los anfitriones e invitados a la Met Gala 2026?

Las anfitrionas de la Met Gala 2026 serán Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Sus nombres fueron anunciados en diciembre de 2025 como parte de la organización principal de esta edición.

Además, Antonny Vaccarello y Zoë Kravitz fueron confirmados como co-hosts del Comité Anfitrión. A ellos se suma una lista de integrantes en la que aparecen Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult.

La lista completa de invitados no se da a conocer antes del evento. Por ello, hasta ahora solo se puede confirmar la presencia de las anfitrionas y de los nombres anunciados dentro del comité.

¿Cuál es el código de vestimenta de la Met Gala 2026?

El código de vestimenta oficial de la Met Gala 2026 será La moda es arte. Esta pauta fue revelada en febrero de 2026 y está conectada con la exposición Costume Art. El dress code buscará que los asistentes interpreten la moda como una expresión artística. La idea será mostrar cómo los diseñadores utilizan el cuerpo como una base para crear propuestas de vestimenta.

Aunque el tema de la exposición y el código de vestimenta están relacionados, no son lo mismo. Costume Art es el concepto curatorial de la muestra, mientras que La moda es arte será la guía para la alfombra roja.

¿Transmiten en vivo la Met Gala por TV y online?

La Met Gala 2026 sí tendrá transmisión en vivo por plataformas digitales. La cobertura oficial podrá seguirse a través del sitio de Vogue, así como en su cuenta de TikTok y en su canal de YouTube. En México se podrá seguir por el canal E! de TV de paga.

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