Los números de la histórica debacle del Orlando Magic que le dio vida a los Pistons

Detroit llegó a estar abajo por 24 puntos, pero cerró el Juego 6 con una corrida de 35-5 ante Orlando.

La histórica remontada de Pistons | FERNANDO MEDINA / NBAE / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Detroit Pistons evitaron la eliminación con una remontada que cambió por completo el rumbo del Juego 6 ante Orlando Magic en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

El equipo de Detroit llegó a estar abajo por 24 puntos en la segunda mitad y jugaba como visitante, en un escenario que lo tenía cerca de quedar fuera de la postemporada. Sin embargo, el cierre del partido fue distinto a todo lo que había sucedido durante los primeros minutos.

Durante los primeros 25 minutos del encuentro, Orlando controló el marcador por 62-38. La diferencia parecía encaminar el juego a favor del Magic, que tenía la oportunidad de cerrar la serie y avanzar a la siguiente ronda.

La reacción de los Pistons comenzó después de ese tramo. En los últimos 23 minutos, Detroit superó 55-17 a Orlando, una diferencia que transformó el partido y le permitió tomar el control en el momento decisivo.

El último cuarto fue el punto de quiebre. Los Pistons ganaron ese periodo 31-8, mientras Orlando atravesó una sequía ofensiva que condicionó el resultado. El Magic apenas acertó uno de sus 20 tiros de campo en el cuarto periodo, para un 5 por ciento de efectividad.

Cade Cunningham encabezó la victoria de los Pistons | Reuters

Esa cifra representó el peor porcentaje de tiro en cualquier cuarto de un equipo de la NBA desde el 25 de noviembre de 2015, cuando Washington también registró 5 por ciento en el último periodo ante Charlotte. En términos de volumen histórico, fue el peor desempeño de tiro en un cuarto dentro de los últimos 20,238 partidos de la liga.

La caída ofensiva de Orlando incluyó 23 tiros de campo fallados de manera consecutiva, la mayor cantidad para un equipo en un partido de playoffs desde que la NBA cuenta con registro jugada por jugada, a partir de la temporada 1996-97.

Paolo Banchero y Desmond Bane terminaron 0 de 6 durante ese tramo, mientras Jalen Suggs falló sus cuatro intentos. En total, ocho jugadores del Magic erraron al menos un disparo durante la sequía, con 13 fallos desde la línea de tres puntos.

Cuando comenzó la racha sin aciertos de Orlando, el Magic ganaba 70-54. Para cuando terminó, Detroit ya estaba arriba 89-75. En ese lapso, los Pistons construyeron una corrida de 35-5 que definió la remontada.

La sequía se extendió por 13 minutos y 50 segundos de tiempo de juego, aunque en tiempo real duró cerca de 41 minutos. Ese tramo explicó el cambio de una noche que parecía encaminarse hacia la eliminación de Detroit y terminó con los Pistons con vida en la serie.

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