Bravos de León vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

La novena de Olmecas intentará aprovechar la localía para desgastar a los lanzadores visitantes, en un duelo que se perfila para ser una partida de ajedrez táctico entre ambos managers.

La escuadra leonesa aterriza en territorio tabasqueño buscando descifrar el brazo de los abridores locales, especialistas en forzar rodados y mantener la bola dentro del cuadro. Por su parte, la novena de Olmecas intentará aprovechar la localía para desgastar a los lanzadores visitantes, en un duelo que se perfila para ser una partida de ajedrez táctico entre ambos managers.

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LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Bravos de León vs Olmecas de Tabasco hoy 30 de abril?

El partido entre Bravos de León vs Olmecas de Tabasco está programado para iniciar a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Francisco I. Madero.

¿Dónde ver en vivo el Bravos de León vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

Este juego así como toda la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, podrá seguirse en vivo a través de la señal de Claro Sports, que llevará la cobertura completa del encuentro.

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