Arne Slot reconoce el impacto de Santiago Gimenez en Feyenoord: “Me ayudó a ganar la liga”

El actual técnico del Liverpool fue cuestionado sobre su etapa en el Feyenoord cuando dirigió al delantero de la selección mexicana

Giménez fue protagonista de una de las etapas más exitosas del Feyenoord | Imago7

Arne Slot volvió a hablar sobre Santiago Giménez y dejó una respuesta que no pasó desapercibida para la afición mexicana. El actual técnico del Liverpool fue cuestionado sobre su etapa en el Feyenoord, donde dirigió al delantero de la selección mexicana, y reconoció la importancia que tuvo el atacante durante su paso por el club neerlandés.

El entrenador coincidió con Giménez en una de las etapas más exitosas recientes del Feyenoord, en la que el equipo conquistó títulos de Liga y Copa en Países Bajos. Esa relación deportiva dejó una huella importante para ambos, ya que el mexicano encontró regularidad goleadora y Slot consolidó un proyecto competitivo antes de dar el salto al Liverpool.

Durante una entrevista con TNT Sports México, el estratega fue cuestionado directamente sobre si el ‘Bebote’ era el mejor jugador que había dirigido en su carrera. Antes de responder, Slot preguntó al entrevistador si era mexicano y, entre risas, soltó una frase que rápidamente llamó la atención.

“Santiago Giménez es el mejor jugador que he entrenado nunca”, respondió el técnico neerlandés en tono de broma, antes de matizar su declaración. El comentario abrió paso a una explicación más seria sobre el lugar que ocupa el delantero mexicano entre los futbolistas que ha dirigido.

Slot aclaró de inmediato que no podía hacer una afirmación absoluta por respeto a otros jugadores con los que ha trabajado, especialmente en los últimos años. Sin embargo, reconoció el aporte de Giménez en el Feyenoord: “No lo diría así, por supuesto, porque Santiago era un jugador increíble, me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba allí para ganar la liga”.

El elogio no es menor, ya que llega de un entrenador que hoy dirige a uno de los clubes más importantes de la Premier League. Para Santiago Giménez, las palabras de Slot representan un reconocimiento al impacto que tuvo en Europa, particularmente en una etapa en la que se consolidó como referente ofensivo del Feyenoord.

El técnico también dejó claro que, aunque no podía colocarlo por encima de todos los jugadores que ha entrenado, sí lo considera el mejor mexicano con el que ha trabajado: “Pero no sería justo para algunos jugadores con los que he trabajado en los últimos dos años para decir que era el mejor, pero el mejor jugador mexicano con el que he trabajado es definitivamente Santiago Giménez”, concluyó.

Las declaraciones de Arne Slot refuerzan el peso que Giménez ha construido en el fútbol europeo y llegan en un momento clave para el atacante mexicano. Más allá del tono inicial de la respuesta, el mensaje del técnico fue claro: el paso del delantero por Feyenoord no solo dejó goles, también fue parte fundamental de un proyecto ganador.

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