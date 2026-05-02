Playoffs NBA 2026: resumen, resultados y quiénes ganaron los partidos de hoy 1 de mayo

Detroit y Toronto firmaron victorias épicas para mandar sus series al Juego 7; los Lakers buscan evitar el colapso ante unos Rockets sin Kevin Durant

Detroit hizo historia en su visita a Orlando | Imagn Images

La jornada del 1 de mayo en los Playoffs de la NBA 2026 cambió el escenario de la primera ronda. Detroit protagonizó la historia del día al borrar una desventaja de 24 puntos como visitante para vencer a Orlando y forzar el Juego 7, en la mayor remontada fuera de casa en un partido de eliminación en la era play-by-play.

Más tarde, la noche sumó otro giro decisivo. Toronto evitó la eliminación tras imponerse 112-110 a Cleveland en el Juego 6, con un triple a 1.2 segundos del final en tiempo extra, resultado que empató la serie y la envió a un séptimo partido. Mientras tanto, Los Angeles Lakers, liderados por LeBron James, buscan cerrar su eliminatoria ante unos Houston Rockets sin Kevin Durant y evitar una remontada histórica tras ganar los primeros tres partidos.

Detroit remonta desventaja de 24 y manda la serie ante Orlando a Juego 7

Cade Cunningham encabezó la victoria de los Pistons | Imagn Images

Detroit logró una de las remontadas más impactantes en la historia de los Playoffs al vencer 93-79 al Orlando Magic en el Kia Center y forzar el Juego 7 de la serie. Los Pistons, primeros sembrados del este borraron una desventaja de 24 puntos como visitantes, la mayor remontada fuera de casa en un partido de eliminación de postemporada en la era play-by-play. Orlando llegó a tener control total del partido, pero se derrumbó después del descanso.

El Magic se fue al medio tiempo con ventaja de 60-38 y todavía llegó a estar arriba por 24 puntos al inicio del tercer cuarto. Desde ahí, Detroit cambió el partido con defensa, rebotes ofensivos y ataques constantes de Cade Cunningham. Los Pistons ganaron la segunda mitad por 55-19, limitaron a Orlando a 11 puntos en el tercer periodo y a solo ocho en el último cuarto, en una caída histórica que terminó por congelar al equipo local frente a su gente.

DETROIT ERASES A 24-POINT DEFICIT ON THE ROAD TO WIN GAME 6 AND FORCE GAME 7 🚨



LARGEST ROAD COMEBACK IN A POSTSEASON ELIMINATION GAME IN THE PLAY-BY-PLAY ERA! pic.twitter.com/tzhsjasTwq — NBA (@NBA) May 2, 2026

Cunningham fue la figura de la noche con 32 puntos, 10 rebotes y tres asistencias, además de 19 puntos en el último cuarto. Tobias Harris acompañó con 22 puntos y 10 rebotes, mientras Paul Reed dio minutos clave para modificar el ritmo del partido en el tercer periodo. Orlando, en cambio, entró en una sequía brutal: falló 23 tiros consecutivos de campo y 14 triples seguidos durante el tramo decisivo, hasta perder por completo una ventaja que parecía suficiente.

Paolo Banchero y Desmond Bane terminaron con 17 puntos cada uno, pero el Magic quedó marcado por una de las peores segundas mitades de su historia reciente. La serie volverá a Detroit para un Juego 7 este domingo en Little Caesars Arena, donde los Pistons buscarán avanzar a semifinales de la Conferencia Este por primera vez desde la temporada 2007-08, mientras Orlando intentará responder después de una derrota que cambió por completo el ánimo de la eliminatoria.

Toronto fuerza Juego 7 ante Cleveland en tiempo extra con un triple a 1.2 segundos del final

R.J. Barrett, el héroe de los Raptors | Imagn Images

Los Toronto Raptors sobrevivieron en casa y estiraron la serie. El equipo canadiense venció 112-110 a los Cavaliers en tiempo extra con un triple de RJ Barrett a 1.2 segundos del final. La victoria mandó la serie al Juego 7 en Cleveland, después de un cierre que cambió de manos en múltiples ocasiones y que dejó sin margen de error a los locales en la última posesión.

Toronto controló el partido durante gran parte del desarrollo. En el segundo cuarto marcó la diferencia, que le permitió irse al descanso con ventaja de doble dígito. Scottie Barnes fue el eje del equipo con generación constante de juego, mientras Barrett y Ja’Kobe Walter capitalizaron los espacios abiertos. Cleveland no logró ajustar en ese tramo y acumuló pérdidas que derivaron en puntos en transición para los Raptors.

RJ BARRETT HITS THE GO-AHEAD 3 IN OT TO WIN IT FOR THE RAPTORS AND FORCE GAME 7 🚨



WHAT A SHOT WITH THE SEASON ON THE LINE 😲 pic.twitter.com/FI6yKSWCaq — NBA (@NBA) May 2, 2026

El escenario cambió en el último cuarto. Donovan Mitchell elevó su producción ofensiva y lideró la remontada visitante, mientras Evan Mobley empató el partido en los segundos finales del tiempo regular para forzar la prórroga. En ese lapso, los Cavaliers corrigieron su selección de tiro y redujeron la desventaja que había superado los diez puntos, aprovechando también el desgaste físico de Toronto, que jugó con rotación limitada.

En el tiempo extra, Cleveland tomó ventaja momentánea, pero no logró cerrar el partido. Una mala gestión de la posesión final abrió la puerta para Toronto, que encontró a Barrett liberado en el perímetro. Su lanzamiento rebotó en el aro antes de caer y darle la ventaja definitiva a los Raptors. Con el empate 3-3 en la serie, el Juego 7 se disputará en Cleveland, donde el equipo local ha ganado todos los encuentros previos de la eliminatoria.

¿Cómo van las series de la primera ronda eliminatoria de los Playoffs de la NBA? Resultados completos

Las series continúan con escenarios variados: algunas ya definidas, como la eliminación de Denver Nuggets ante unos mermados Minnesota Timberwolves, además de la paliza de los New York Knicks ante los Hawks para asegurar su pase a la siguiente ronda; mientras que otras, como la de Cavaliers vs Raptos y Pistons vs Magic, llegarán hasta un Juego 7.

CONFERENCIA ESTE

(1) Pistons 3-3 (8) Magic

(2) Celtics 3-3 (7) 76ers

(3) Knicks 4-2 (6) Hawks

4-2 (6) Hawks (4) Cavs 3-3 (5) Raptors

CONFERENCIA OESTE

(1) Thunder 4-0 (8) Suns

4-0 (8) Suns (2) Spurs 4-1 (7) Trail Blazers

4-1 (7) Trail Blazers (3) Nuggets 2-4 (6) Timberwolves

(4) Lakers 3-2 (5) Rockets

¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026? Reglas y criterios

Para avanzar a las Finales de la NBA 2026, un equipo debe salir con la victoria en doce partidos durante los Playoffs, previo a la serie final. Las series son al mejor de siete partidos (2-2-1-1-1)

El formato de los playoffs de la NBA establece que la primera ronda, las semifinales de conferencia y las finales de conferencia se disputan al mejor de siete partidos, por lo que el equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la siguiente fase. En cada serie, el equipo con mejor récord en la temporada regular tiene la ventaja de campo, lo que le permite disputar como local los juegos 1, 2, 5 y 7. Para llegar a la Final de la NBA, los equipos deben superar tres rondas eliminatorias: primera ronda, semifinales y finales de conferencia.

Calendario de los próximos juegos de los Playoffs de la NBA 2026

Los próximos días serán clave para definir a los clasificados restantes. Este sábado, el TD Garden abrirá sus puertas para el séptimo partido en la serie entre Boston y Philadelphia. El domingo 3 de mayo, conoceremos a los últimos invitados a la segunda ronda. Detroit recibirá a Orlando y Cleveland a Toronto. En caso de ser necesario, el juego definitivo entre Houston y Los Ángeles también se jugaría el domingo

Viernes 1 de mayo Juego 6 | Houston Rockets vs Los Angeles Lakers

Sábado 2 de mayo Juego 7 | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | 17:30 horas (MEX)

Domingo 3 de mayo Juego 7 | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Por definir Juego 7 | Detroit Pistons vs Orlando Magic | Por definir



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