Pumas, un rival que suele atragantársele a André Jardine en la Liga MX

El estratega brasileño tiene un historial parejo contra los universitarios desde que dirige a Las Águilas

Es cuestión de horas para que inicie la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde el Clásico Capitalino entre Pumas y América se robará los reflectores por la histórica rivalidad que representan estos equipos dentro del fútbol mexicano. La misma que se encuentra muy pareja desde que el técnico brasileño, André Jardine, tomó las riendas del conjunto de Coapa y que este fase final crecerá.

Jardine se hizo cargo del equipo en el 2023 para afrontar el torneo Apertura, desde entonces se ha visto las caras con los auriazules en seis ocasiones, siendo esta la primera vez que medirán fuerzas en la Liguilla. Sin embargo, el cuadro universitario se ha convertido en un rival que suele atragantársele al entrenador sudamericano, pues no cuenta con un dominio positivo.

De las seis veces que se han enfrentado, André Jardine presume de tres victorias, pero también cuenta con tres derrotas ante los del Pedregal. En su último enfrentamiento, los Pumas se quedaron con la victoria por 1-0 en la jornada 12 del Clausura 2026 con un gol de último minuto de Robert Morales desde los 11 pasos, en un partido muy cerrado de principio a fin. Curiosamente sus derrotas solo han sido por la mínima diferencia, caso contrario con sus victorias.

El triunfo más memorable de los Azulcremas ante los auriazules en la era del brasileño fue en la fecha 11 del Apertura 2025, cuando los emplumados se impusieron por goleada de 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en una noche redonda para Alejandro Zendejas al marcar un doblete, siendo su primera anotación un golazo con el que superó a Keylor Navas.

Por otra parte, como visitante solo registra un triunfo, una estadística a la cual busca agarrarse en los cuartos de final, cuando se impuso 2-0 en Ciudad Universitaria en el Clausura 2025 con las anotaciones de Israel Reyes y Álvaro Fidalgo. Para su mala fortuna, Jardine también sabe lo que es perder ante los auriazules en casa, como ocurrió en la jornada 10 del Apertura 2024, con Gustavo Lema al frente de los de la UNAM.

Pumas 1-0 América | Jornada 12 | Clausura 2026

América 4-1 Pumas | Jornada 11 | Apertura 2025

Pumas 0-2 América | Jornada 8 | Clausura 2025

América 0-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2024

Pumas 2-1 América | Jornada 16 | Clausura 2024

América 1-0 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2023

André Jardine con mejores números ante Pumas con Atlético de San Luis

Después de ser campeón olímpico con Brasil en Tokyo 2020, André Jardine arribó a México con el Atlético de San Luis, donde dejó buenos números. Entre ellos, el historial positivo frente a los Pumas en los tres partidos que disputaron en tres certámenes distintos.

Con los rojiblancos, el brasileño registró dos victorias y una sola derrota; por lo que en un total contra los universitarios, el estratega sudamericano cuenta con nueve partidos, cinco victorias, cuatro derrotas y ni un solo empate. Por lo que será interesante ver los resultados en los dos partidos de los cuartos de final del Clausura 2026 del Clásico Capitalino.

Pumas 1-0 América | Jornada 12 | Clausura 2026

América 4-1 Pumas | Jornada 11 | Apertura 2025

Pumas 0-2 América | Jornada 8 | Clausura 2025

América 0-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2024

Pumas 2-1 América | Jornada 16 | Clausura 2024

América 1-0 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2023

Pumas 3-1 San Luis | Jornada 14 | Clausura 2023

San Luis 3-2 Pumas | Jornada 9 | Apertura 2022

San Luis 2-0 Pumas | Jornada 15 | Clausura 2022

El partido de ida entre América y Pumas se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Azteca; mientras que la vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 10 de este mismo mes a las 19:15 horas, bajo el mismo huso horario. En dicho día se conocerá al club que avanzará a las semifinales del certamen.

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