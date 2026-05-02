El Gran Premio de Miami, bajo amenaza por tormentas eléctricas: ¿Podría cambiar de horario?

Las condiciones meteorológicas previstas para buena parte del domingo ponen en duda el desarrollo normal de la jornada

Kimi Antonelli en el Circuito de Miami | REUTERS/Lynne Sladky

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 podría enfrentar un escenario complicado este domingo debido al pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona del Hard Rock Stadium. La carrera está programada para iniciar a las 16:00 horas del Este de Estados Unidos (14:00 horas de la CDMX), pero las condiciones meteorológicas previstas para buena parte del día ponen en duda el desarrollo normal de la jornada.

El circuito urbano de Miami rodea las instalaciones del Hard Rock Stadium, un recinto acostumbrado a lidiar con eventos deportivos bajo condiciones adversas. Sin embargo, la presencia de tormentas eléctricas representa un factor de riesgo mayor, ya que en Florida los eventos al aire libre suelen detenerse de inmediato cuando se escucha un trueno o se detecta actividad eléctrica cercana.

La llamada “regla de los 30 minutos” podría ser determinante para la Fórmula 1. Esta norma indica que una actividad no puede reanudarse hasta que pasen 30 minutos sin truenos ni relámpagos en la zona, y el conteo vuelve a comenzar si aparece una nueva descarga. Este tipo de protocolo ya ha provocado retrasos en carreras de IndyCar y NASCAR en el pasado.

La FIA cuenta con equipos avanzados de pronóstico meteorológico para seguir de cerca la evolución del clima durante el fin de semana. Aun así, el organismo rector deberá evaluar con cautela cualquier decisión sobre los horarios, ya que la prioridad será garantizar la seguridad de pilotos, equipos, personal operativo y aficionados presentes en el evento.

De acuerdo con el escenario previsto, la FIA podría dar el mayor margen posible para que la carrera se dispute el domingo, aunque no se descartan ajustes en la programación. Entre las opciones que se analizan está cancelar la carrera de Porsche Supercup y adelantar la prueba de Fórmula 2, con el objetivo de abrir una ventana para que el Gran Premio de Miami pueda iniciar antes si el clima lo permite.

Pese a los rumores que circularon en redes sociales, no hay conversaciones para trasladar la carrera al lunes. La posibilidad más realista pasa por modificar actividades de soporte y esperar una ventana climática adecuada, aunque cualquier retraso por rayos obligaría a respetar el periodo completo de 30 minutos sin actividad eléctrica antes de dar una nueva orden de arranque.

El tiempo también jugará en contra de la organización, ya que el atardecer en Miami está previsto para las 19:52 horas. Si la visibilidad cae por debajo de los niveles permitidos, la carrera no podría disputarse en condiciones seguras, por lo que la Fórmula 1 llega a un domingo de alta tensión con el clima como protagonista inesperado del Gran Premio de Miami.

Otros eventos deportivos élite han sido pospuestos en Miami

El antecedente más cercano para medir el riesgo está en el Mundial de Clubes 2025, torneo que también se disputó en Estados Unidos y que sufrió varias interrupciones por tormentas eléctricas. De acuerdo con reportes del certamen, algunos partidos fueron suspendidos temporalmente para cumplir con los protocolos locales de seguridad ante rayos, lo que obligó a jugadores a abandonar la cancha y a aficionados a resguardarse en zonas interiores de los estadios. Ese escenario sirve como advertencia para la Fórmula 1, ya que una tormenta cercana en Miami no solo podría retrasar la salida, sino también interrumpir la carrera si ya estuviera en marcha.

El propio Hard Rock Stadium ya cuenta con protocolos para este tipo de situaciones, pues advierte que rayos y vientos fuertes pueden retrasar o posponer eventos en el inmueble. Además, Miami vivió un caso reciente en el tenis, cuando la final varonil del Miami Open 2025 entre Novak Djokovic y Jakub Mensik, también en el complejo del Hard Rock Stadium, se retrasó más de cinco horas por lluvia. Con esos antecedentes, la FIA deberá manejar el Gran Premio con margen de maniobra, pero bajo una premisa clara: la seguridad estará por encima del calendario.

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