Jugando Claro, en vivo | Viernes 1 de mayo

Publicado por Daniela Galindo

La mejor información deportiva en la multiplataforma de Claro Sports

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche analizamos lo más relevante del futbol a nivel nacional e internacional. Un programa con comentaristas que desmenuzan la jornada, revisan resultados, contextos, momentos clave y las historias que están marcando el mundo del balompié. Aquí encontrarás un análisis claro, directo y actualizado para entender lo más importante del día.

Te puede interesar:

Bravos de León vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

En vivo

Bravos de León vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Claro Sports por W Radio, en vivo | Viernes 1 de mayo

En vivo

Claro Sports por W Radio, en vivo | Viernes 1 de mayo

Jugando Claro, en vivo | Jueves 30 de abril

En vivo

Jugando Claro, en vivo | Jueves 30 de abril

En vivoVideo