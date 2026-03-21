Fórmula E 2026 en vivo: transmisión clasificación del e-Prix de Madrid, hoy 21 de marzo

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¡Bienvenidos a la fiesta de la Fórmula E!

La lucha por la pole en Jarama abre una ronda 6 dentro de la Fórmula E marcada por un arranque con cinco ganadores distintos y una pelea cerrada en la cima del campeonato.

La clasificación del e-Prix de Madrid pondrá bajo presión a toda la parrilla en un escenario nuevo para carrera, pero conocido por los equipos desde los tests de pretemporada. El Circuito del Jarama tendrá 3.934 kilómetros y 14 curvas, con cambios de elevación que pueden hacer diferencia en una vuelta lanzada, justo en una temporada 12 que llega a la ronda 6 con una paridad total.

Madrid recibe la primera visita de la Fórmula E en España en cinco años y lo hace con el campeonato al rojo vivo. Pascal Wehrlein llega como líder con 68 puntos tras su triunfo en Jeddah, mientras figuras como Oliver Rowland, vigente campeón, siguen al acecho en un curso que ya dejó cinco vencedores distintos en las primeras cinco fechas.

¿A qué hora empieza la carrera de clasificación de la Fórmula E hoy 21 de marzo?

La ronda 6 del e-Prix de Madrid dentro de la Fórmula E 2026 comenzará en punto de las 3:30 horas de este sábado 21 de marzo.

¿Quién transmite en vivo la e-Prix de Madrid y dónde ver por TV y online

Será a través de Claro Sports y su multiplataforma por donde podrás ver en vivo y sin interrupciones el desarrollo del e-Prix de Madrid, desde el Circuito del Jarama, en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

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