Javier Ruiz resalta esfuerzo de Necaxa y siente alivio por reencontrarse con la victoria

El refuerzo argentino de los Rayos marcó su primer doblete desde su arribo al fútbol mexicano en el este Clausura 2026

En un duelo clave para el Necaxa, Javier Ruiz se erigió como la figura del encuentro al anotar dos goles en la victoria por 3-0 sobre Tijuana en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido, disputado en el Estadio Victoria, marcó el regreso al triunfo para los Rayos, quienes no habían ganado en sus últimos cinco compromisos.

Ruiz destacó que, a pesar de la sequía de victorias, el equipo siempre creyó en el proceso. Según el delantero argentino, el trabajo diario en los entrenamientos fue clave para mantener la moral del grupo. “El grupo viene trabajando duro, la verdad que no se nos estaban dando los resultados, pero el día a día era muy bueno y creo que nos lo merecíamos”, comentó el futbolista tras el partido.

Javier Ruiz marcó su primer doblete con Necaxa | Imago7

El delantero también subrayó que la confianza recibida por sus compañeros y cuerpo técnico fue fundamental para que el equipo pudiera mantenerse enfocado en sus objetivos. “Desde que llegué, mis compañeros me dieron la confianza, tanto mis compañeros como el cuerpo técnico, y eso para un jugador es importante”, expresó Ruiz, quien agradeció la oportunidad de poder contribuir con goles a la victoria.

A pesar de la presión de no lograr los resultados deseados en los últimos partidos, Ruiz explicó que el equipo nunca bajó los brazos y siempre confió en que los resultados llegarían. “Sabíamos que en algún momento se nos tenía que dar porque el día a día era muy bueno y no bajamos los brazos”, indicó el delantero argentino, resaltando la unidad del grupo en todo momento.

El último gol del partido llegó de la mano de Tomás Badaloni, quien selló la victoria de los Rayos sobre Tijuana. Ruiz también mencionó la importancia de conseguir este triunfo en casa, algo que, según él, es esencial para lo que viene en la competencia. “Hoy en casa pudimos conseguir una victoria muy importante para lo que viene”, dijo el futbolista, quien se mostró optimista de cara al futuro.

En cuanto a lo que sigue para el equipo, Ruiz comentó que el grupo aprovechará la próxima semana para descansar, aunque ya tienen en mente los siguientes desafíos. “Ahora tenemos que descansar y ya la semana que viene tenemos libre, pero a pensar en el rival que viene”, señaló el delantero, quien también destacó la importancia de los próximos partidos en casa, donde esperan seguir sumando puntos.

Finalmente, el atacante de los Rayos destacó que el equipo está enfocado en aprovechar su estadio como un lugar donde deben hacerse fuertes. “Tenemos tres partidos acá en casa que son muy importantes. Los puntos se tienen que quedar acá y vamos a hacer todo para poder conseguirlo”, concluyó Javier Ruiz, dejando claro que su equipo está decidido a seguir luchando por sus objetivos en el torneo.

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