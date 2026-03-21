Pumas vs América: Clásico Capitalino, el escenario ideal para el resurgir de Las Águilas

André Jardine suma cuatro partidos al hilo sin perder en todas las competencias en las que participan los Azulcremas

La jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX enciende una rivalidad añeja en el fútbol mexicano. El Clásico Capitalino reúne a los Pumas y al América en Ciudad Universitaria, donde Las Águilas tienen la oportunidad de resurgir en la competencia, en caso de salir del Estadio Olímpico con una victoria.

Y es que los Azulcremas no iniciaron la competencia de la mejor manera, lo que generó muchas críticas hacia la labor de André Jardine al frente del equipo. Sin embargo, parece que el tiempo comienza a darle un poco la razón al conseguir resultados importantes en las últimas semanas, pero sin convencer del todo a la afición.

El América suma cuatro partidos sin perder, tanto en la Liga MX como en la Concachampions, por lo que todo indica que parece reencontrar a cuenta gotas la regularidad, lo que le ha ayudado a escalar posiciones en la tabla general del torneo y meterse a cuartos de final del torneo internacional.

Es por eso que un triunfo de los de Coapa sobre Pumas les daría mucha vida en la competencia, pues de entrada los alcanzarían en puntos en la quinta posición de la clasificación, con lo que podrían encarar la Liguilla con una mejor ventaja. El triunfo respaldaría la buena cara que han mostrado en las últimas semanas.

Una vez mejor posicionado y con el ánimo encendido, el América volvería a ser uno de los favoritos a pelear por el título en el fútbol mexicano. Con lo que sería un cierre emocionante en el Clausura 2026 de cara a la Liguilla y ante rivales de calidad como los propios universitarios, Cruz Azul, Toluca y Chivas.

El objetivo principal de Jardine y sus pupilos, con la reestructuración del equipo tras el tricampeonato, es volver a lo más alto de la Liga MX, peleando por el campeonato como lo habían hecho en años anteriores. Pero antes deben imponerse a rivales de gran exigencia como es este caso con el Clásico Capitalino y frente a los clubes que lideran la competencia y han mostrado un mejor nivel futbolístico.

¿Quién ha ganado más Clásicos Capitalinos entre Pumas y América?

La rivalidad entre Pumas y América en el fútbol mexicano date de la década de los ochenta. Por lo que con el correr de los años solo se ha incrementado, sobre todo por la diversas ocasiones que se han visto las caras en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

En ese rubro, felinos y emplumados se han enfrentado en 73 ocasiones; desde el Invierno 1996 hasta el pasado Apertura 2025. En ese lapso los de Coapa suman 31 victorias por los 19 triunfos de los auriazules y los 23 empates que han habido entre ellos.

Un historial muy positivo para Las Águilas, con el que pueden salir motivados para ir en busca de los tres puntos en el Clásico Capitalino. El que las pueden llevar a escalar posiciones en la tabla general y resurgir en el Clausura 2026 de la Liga MX.

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