Loco Abreu da actualización sobre el proceso en la recuperación de Gilberto Mora

Además, afirmó que su equipo ha estado trabajando de manera constante en mejorar el rendimiento tanto a nivel individual como colectivo

La derrota de Xolos de Tijuana por 3-0 ante Necaxa en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó muchas reflexiones para Sebastián Abreu, director técnico del equipo. Aunque el marcador no fue favorable, Abreu aprovechó para hacer un énfasis en el proceso de recuperación de su jugador Gilberto Mora, quien ha sido clave para el equipo y cuya participación es esencial para el futuro cercano.

Abreu se refirió al proceso en la recuperación de Gilberto Mora, quien ha sido una pieza fundamental en el esquema de juego de Xolos: “La prioridad es que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes de la Copa del Mundo”, explicó el entrenador, dejando claro que la salud y el rendimiento de Mora son esenciales no solo para el cierre de la temporada, sino también para los compromisos internacionales que se avecinan. Además, Abreu recalcó la importancia de que el jugador pueda disputar algunos minutos antes de que termine el campeonato para “erradicar cualquier tipo de dudas de que vean que está bien, que está jugando, que está recuperado”.

En cuanto a la estrategia del equipo, el uruguayo mencionó que Xolos ha estado trabajando de manera constante en mejorar su rendimiento tanto a nivel individual como colectivo: “No hay otra receta que entrenar, mejorar, tocar temas puntuales, individuales, grupales de la estrategia, de lo que obviamente nos tenemos que proyectar para el cierre del campeonato”, dijo el entrenador. Esta declaración subraya la importancia del trabajo táctico y físico para que el equipo logre un cierre de torneo competitivo. Para Abreu, la intensidad táctica es la clave del éxito, y siempre que Xolos logra implementarla, el equipo se siente más sólido en el campo.

En cuanto al partido ante Necaxa, Abreu fue autocrítico y reconoció que su equipo no estuvo a la altura de lo esperado: “Claramente hoy no estuvimos en la línea acorde a lo que nosotros podemos realizar sin quitarle el mérito a Necaxa que obviamente fue justo ganador”, comentó el entrenador. Abreu también reflexionó sobre las particularidades del fútbol mexicano, donde los partidos pueden ser impredecibles y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. “El fútbol mexicano tiene ese tipo de alteraciones… no todos los partidos son iguales, no todos los rivales se presentan de la misma manera”, destacando las características imprevisibles del torneo.

El estratega también hizo referencia a las dificultades que enfrentó Xolos en cuanto a la actitud y la intensidad durante el juego, algo que había sido una característica clave en otros partidos. “Una de las cuentas pendientes que tuvimos fue no tener esa intensidad o esa actitud que siempre nos caracteriza”, explicó Abreu, subrayando la importancia de recuperar esa energía y enfoque en los próximos encuentros.

Con el torneo llegando a su fase final, Abreu sabe que el margen de error es muy pequeño para Xolos si desean mantenerse en la pelea por la clasificación: “El margen de error nuestro ya acá es mínimo y tenemos que tomar en cuenta que matemáticamente hay chances, pero tenemos que ajustar mucho en el tramo final”, afirmó el entrenador. Sin embargo, también dejó claro que mientras haya posibilidades de avanzar, el equipo no dejará de luchar: “Mientras que hay posibilidades… no vamos a escatimar en el esfuerzo, en la dedicación, en la preparación… no podemos tirar la toalla anticipadamente porque no nos podemos permitir en el club ese tipo de pensamientos”.

Por último, Abreu habló sobre la situación de Kevin Castañeda y Toño Rodríguez, jugadores que podrían tener más visibilidad si estuvieran en un equipo con mayor exposición mediática. “Seguramente si estuviera en otro tipo de club más centralizado con los focos de luces más en el día a día, se potenciaría más… estamos un poquito relegados en ese sentido, estamos muy alejados”, comentó el director técnico, señalando que en Xolos, a pesar de los esfuerzos, a veces falta esa “publicidad” que favorece el crecimiento de los jugadores.

Te puede interesar: