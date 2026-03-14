Sebastián Montoya y el factor experiencia en la Fórmula 2

El piloto colombiano destaca la importancia de la experiencia por encima de la velocidad en esta temporada de la Fórmula 2.

Sebastián Montoya insatisfecho con su debut | Claro Colombia

Sebastián Montoya volvió a Colombia tras la primera carrera de la temporada de la Fórmula 2 en este 2026. Pese a tener que recomponer un camino lleno de penalidades, choques y demás situaciones atípicas, el piloto colombiano no se conforma y quiere ir por más en la segunda salida.

La primera fecha del campeonato, disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne, donde sumó sus primeros puntos del año tras finalizar en la novena casilla tanto en la carrera sprint como en la carrera principal. Lo dejo ubicado en la decimosegunda posición de la clasificación general tras la primera ronda.

Uno de los puntos en lo que más enfatizó Sebastián Montoya tras su primera actuación del 2026 fue en la importancia de la experiencia. Pues, aunque la velocidad se puede llevar todas las miradas, la toma de decisiones y la tranquilidad que la experiencia le da a cada piloto es fundamental para los buenos resultados.

Declaraciones de Sebastián Montoya

“Yo creo que todos los pilotos de la Fórmula 2 van rápido. No importa si eres novato o experimentado, vas a ir rápido, lo que hace la diferencia es la experiencia y como la usas dentro de las carreras. Un ejemplo perfecto es mi compañero Mari. Él en los test iba más rápido que yo, pero yo sabía que cuando llegará el fin de semana de carreras yo podía ir más rápido y nunca me estrese. Ahora, a él le tocó muy difícil en la práctica y en la clasificación cometió un error y se salió” afirmó el piloto colombiano.

“Otro ejemplo perfecto es lo de Camara y Duerksen. Mucha gente estaba pensando que Camara por ganarse el campeonato de F3 era el favorito y si vemos el que se ganó la primera carrera de la temporada es Duerksen. Novato o ya con experiencia somos rápidos, ya cuando estás ahí es aprovechar la experiencia que tienes” completó Sebastián Montoya.

El piloto colombiano volverá a la acción en la segunda ronda de la temporada de la Fórmula 2 que se llevará a cabo en Sakhir, Bahreín del 10 al 12 de abril. No obstante, antes de eso Sebastián participará en las jornadas oficiales de pruebas de la categoría el 25, 26 y 27 de marzo.

Te puede interesar: