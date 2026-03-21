¡no siguen la tradición! El Thunder no visitará la Casa Blanca para celebrar su título de la NBA

El equipo tenía previsto coincidir en Washington durante su gira, pero la coordinación de agendas impidió concretar la recepción oficial

OKC Thunder no visitará la Casa Blanca | IMAGN IMAGES via Reuters

El Oklahoma City Thunder no realizará la visita a la Casa Blanca durante su estancia en la capital de Estados Unidos este fin de semana, cuando visiten el sábado 21 de marzo a los Washington Wizards. Esto pese a los acercamientos que existieron para organizar la tradicional ceremonia de celebración del título obtenido en las Finales de la NBA.

De acuerdo con información del propio equipo, hubo comunicación con la Casa Blanca para llevar a cabo la tradicional recepción a los campeones de la NBA, pero las condiciones de agenda impidieron concretar el evento.

En un posicionamiento oficial, la organización señaló que existió disposición de ambas partes para coordinar la visita. “Hemos estado en contacto con la Casa Blanca y agradecemos la comunicación, pero el momento no coincidió”, indicó el equipo.

La visita de los campeones a la Casa Blanca es una práctica establecida desde hace varias décadas. Uno de los primeros antecedentes se remonta a 1963, cuando los Boston Celtics acudieron tras obtener el título.

En la mayoría de los casos, este tipo de actos se programan cuando los equipos visitan Washington durante la temporada regular. En este contexto, el Thunder tiene previsto enfrentar al equipo local este sábado, lo que abría la posibilidad de concretar la ceremonia.

Sin embargo, en los últimos años, algunos equipos han optado por no participar en este tipo de eventos. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2017, cuando los Golden State Warriors declinaron la invitación tras ganar el campeonato.

En otros deportes, también se han presentado decisiones similares. Recientemente, la selección masculina de hockey de Estados Unidos, campeona olímpica, acudió a un acto oficial tras una invitación del entonces presidente Donald Trump, que incluyó una reunión en la Oficina Oval.

Por su parte, el equipo femenino de hockey, también campeón, decidió no asistir a un evento similar al argumentar compromisos previos en su agenda. En este contexto, el caso del Thunder se suma a una lista reciente de situaciones en las que factores logísticos han impedido la realización de estas visitas.

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