Bolivia no le teme al calor de Monterrey y sueñan con el pase al Mundial 2026

Bolivia se prepara en Nuevo León bajo temperaturas extremas para enfrentar a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bajo un sol intenso y temperaturas cercanas a los 40 grados, la selección de Bolivia lleva a cabo su preparación en Allende, Nuevo León, de cara al partido más importante para su actual generación. El combinado sudamericano enfrentará a la selección de Surinam en el Repechaje Internacional de la FIFA, con el objetivo de conseguir el pase al Mundial 2026.

A pesar de las condiciones climáticas, el equipo boliviano mantiene la concentración en su preparación. El delantero juvenil Enzo Monteiro, quien milita en la liga de Letonia, aseguró que el clima no será un factor determinante en su desempeño.

“No pasa nada con el clima. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en cualquier lugar y, bueno, lo vamos a hacer de la mejor manera”, señaló el atacante, quien es uno de los responsables del gol en la selección boliviana rumbo al duelo ante Surinam en Monterrey.

Han pasado 32 años desde la última participación de Bolivia en una Copa del Mundo. Desde el Mundial de Estados Unidos 1994, La Verde no ha logrado regresar al máximo escenario del fútbol internacional. Ahora, se encuentra a dos pasos de conseguirlo a través del Repechaje Internacional, aunque dentro del plantel aseguran que no existe presión.

Para el extremo Fernando Nava Ortega, este tipo de encuentros deben asumirse con una mentalidad distinta, enfocada en disfrutar la experiencia y competir al máximo nivel.

“Es motivación para todos. Tiene que ser así, motivación y más allá de todo, creo que lo más importante es disfrutar de este tipo de partidos, de este tipo de viajes. De disfrutar en todo momento, desde el lugar donde estamos descansando hasta donde estamos entrenando”, comentó.

La selección boliviana ha tenido que adaptarse a condiciones climáticas cambiantes durante su estancia en Nuevo León. En los primeros días de trabajo, el equipo entrenó con temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados; sin embargo, en jornadas recientes, las prácticas se han desarrollado bajo un intenso calor.

La seriedad del conjunto sudamericano en su preparación ha sido evidente desde su llegada, al convertirse en la primera selección en arribar a Monterrey con el objetivo de aclimatarse a las condiciones de la ciudad, caracterizada por su clima extremo.

Bolivia enfrentará a Surinam en la llave semifinal del Repechaje Internacional el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas, en el Gigante de Acero. Se espera que el encuentro se dispute con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, aunque la sensación térmica dentro del terreno de juego será aún mayor.

En caso de avanzar, La Verde disputará el último boleto al Mundial 2026 frente a la selección de Irak, que también busca regresar a una Copa del Mundo tras una ausencia de 40 años, luego de su única participación en Copa Mundial de la FIFA México 1986.

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