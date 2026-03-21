Martín Varini conserva la calma tras victoria ante Tijuana: “El proceso sigue en marcha”

El estratega mostró satisfacción por el buen momento del equipo, pero sabe que el camino hacia la consolidación aún está en construcción

El Necaxa logró una victoria convincente por 3-0 ante Tijuana en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, dejando atrás algunas rachas negativas que habían generado dudas. Martín Varini, director técnico del equipo, ofreció su análisis sobre el encuentro, el rendimiento de su equipo y los desafíos que aún tienen por delante. Las palabras del entrenador reflejan tanto la satisfacción por el buen momento del equipo como la comprensión de que el camino hacia la consolidación aún está en construcción.

Sobre el proceso de transformación que está viviendo el Necaxa, Varini fue claro en destacar la importancia de mantener la calma y la paciencia: “Hoy ya hablamos de dos juegos sin perder, donde el equipo logra volver a mantener una portería en cero. Pero para mí lo más importante de esto es poder entenderlo como un proceso”, dijo el estratega, enfatizando que el equipo sigue en una fase de construcción. Para Varini, los malos momentos son fundamentales para fortalecer el grupo, y aunque la racha negativa había sido dura, considera que esto ha permitido un aprendizaje valioso.

El técnico argentino también destacó que, pese a las dificultades, ha sido crucial sostener la idea de trabajo y mantener la estabilidad en los momentos de crisis: “Nunca me había pasado tener tantas derrotas seguidas y tener la capacidad de sostener el trabajo y la idea es muy importante”, comentó, refiriéndose a la capacidad de mantener la dirección del equipo a pesar de las adversidades. Ahora, con una victoria que confirma la recuperación del equipo, Varini ve señales de que el proceso está avanzando positivamente.

Respecto al rendimiento de su equipo frente a Tijuana, el director técnico no escatimó en elogios, pero también mostró humildad, reconociendo que “Tijuana es un gran rival… No es fácil hacerle tres goles, haberle generado mucho más, que ellos casi no nos patearan al arco”. A pesar de la contundente victoria, Varini subrayó la importancia de mantener los pies en la tierra, asegurando que “Hay que valorar mucho lo que hizo este equipo, pero sabiendo de que no nos sobra nada, entonces vamos a tener que hacer nuestro máximo partido en cada juego para poder obtener los tres puntos”.

El rendimiento individual también fue un tema clave en las declaraciones de Varini, quien elogió la aportación de algunos de sus jugadores más destacados. Sobre Javier Ruiz, el entrenador dijo: “Javi es un grandísimo jugador… nos ha dado mucho en tan poco. Un chico de 21 años lo está haciendo demasiado bien”, destacando la madurez y calidad del joven futbolista. También se refirió a Tomás Badaloni, quien marcó uno de los goles de la victoria. “Tomás hace un trabajo sucio, por decirlo de una manera, o invisible que los entrenadores lo valoramos y lo destacamos”, explicó Varini, agregando que el gol de Badaloni le dará mucha confianza, algo crucial para un delantero.

En cuanto a la táctica del equipo, Varini subrayó el uso de los extremos como una pieza fundamental en su esquema de juego. “Cuando sentimos que lo tuvimos pronto, quisimos hacer algo que desde principio de temporada quisimos: jugar con extremos”, comentó. El uso de jugadores por las bandas ha sido clave para abrir a los rivales y generar situaciones de uno contra uno, lo que les ha permitido mantener la profundidad en sus ataques.

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