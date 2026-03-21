LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 3 hoy 21 de marzo desde Sudáfrica

Sigue toda la actividad del LIV Golf en la multiplataforma de Claro Sports

El espectáculo del LIV Golf continúa su camino en la temporada 2026 con una parada histórica en Sudáfrica, donde se disputa la tercera ronda de actividad en un evento que marca la primera visita del circuito al continente africano. El torneo se lleva a cabo en Steyn City, un imponente campo que recibe a varias de las principales figuras del golf mundial en busca de la victoria.

Con un recorrido de 18 hoyos y un diseño exigente, este escenario pondrá a prueba la precisión y estrategia de los jugadores, en una jornada que promete alto nivel competitivo entre los distintos equipos del circuito. Las estrellas del LIV Golf buscarán aprovechar esta oportunidad para consolidarse en la clasificación en un entorno completamente nuevo. Disfruta de toda la emoción de este torneo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 3

Tres latinos están en el top 10 del torneo. Abraham Ancer está empatado en el cuarto lugar, a tres golpes del líder DeChambeau, mientras que Joaquín Niemann y Carlos Ortiz están con -10.

Bryson DeChambeau (Crushers GC): -14 David Puig (Fireballs GC): -12 Branden Grace (Southern Guards GC): -12 Jon Rahm (Legion XIII): -11 Dean Burmester (Southern Guards GC): -11 Abraham Ancer (Torque GC): -11 Charles Howell III (Crushers GC): -11 Talor Gooch (Smash GC): -10 Joaquín Niemann (Torque GC): -10 Carlos Ortiz (Torque GC): -10 Richard Bland (Cleeks Golf Club): -10

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Sudáfrica 2026?

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz llegan al fin de semana del LIV Golf Sudáfrica 2026 ubicados dentro del Top 10 del leaderboard, tras la segunda ronda disputada el viernes 21 de marzo en The Club at Steyn City.

Ancer se coloca en la cuarta posición, empatado, con un acumulado de -11, luego de una destacada jornada de -6 en la que registró seis birdies y un solo bogey, este último en el hoyo 12. Únicamente David Puig y Dean Burmester firmaron una mejor tarjeta en el día, mientras que el mexicano logró mejorar por un golpe su actuación de la primera ronda.

Por su parte, Ortiz mostró una sólida recuperación tras su debut en el torneo. Luego de cometer dos bogeys en la ronda inicial, el viernes firmó una tarjeta libre de errores con -6, lo que le permitió escalar hasta el octavo lugar. Además, su desempeño ha sido clave para que Torque GC se mantenga en la cima de la clasificación por equipos, reafirmando el buen momento que atraviesa tras llegar como líder al fin de semana en Hong Kong.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

Del 19 al 22 de marzo de 2026, Sudáfrica será sede del torneo, el cual podrá disfrutarse en vivo a través de Claro Sports, tanto en su señal digital como en todas sus plataformas. La cobertura ofrecerá todos los detalles del certamen, con seguimiento a cada ronda y a la participación de las principales figuras del LIV Golf, así como de los golfistas mexicanos presentes en esta etapa del circuito internacional.

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