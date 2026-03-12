Sebastián Montoya va por todo en su segunda temporada de Fórmula 2

El piloto colombiano viene de sumar sus primeros puntos en Australia y se motiva para lo que viene este año.

Sebastián Montoya compartió en Bogotá sus expectativas y objetivos para la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2, categoría en la que compite por segundo año consecutivo con el equipo Prema Racing, uno de los más reconocidos del automovilismo internacional.

Durante una rueda de prensa realizada en el Claro Gaming, en Plaza Claro, Sebastián hizo un balance de su inicio de temporada y destacó los aprendizajes que le dejó la primera fecha del campeonato, disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne, donde sumó sus primeros puntos del año tras finalizar noveno tanto en la carrera sprint como en la carrera principal, ubicándose en el puesto 12 de la clasificación general tras la primera ronda.

“El enfoque para esta temporada es seguir trabajando muy fuerte con todo el grupo del equipo. La Fórmula 2 es una categoría muy exigente y competitiva, y si queremos marcar la diferencia tenemos que dar el 110 % en cada detalle. Mi objetivo es siempre ir por más, estar adelante y dar lo mejor de mí en cada carrera”, declaró Montoya.

El piloto colombiano explicó que para 2026 su enfoque estará en consolidar la experiencia adquirida en su temporada debut, mejorar su consistencia a lo largo del calendario y pelear de manera más regular por posiciones de punta en una categoría caracterizada por su alta competitividad.

Montoya también resaltó la importancia de continuar con Prema Racing, equipo con el que ha construido una relación deportiva de largo plazo y con el que ha logrado resultados destacados desde las categorías formativas, así como el respaldo permanente de sus patrocinadores, encabezados por Claro, Pony Malta, Yango, BonBonBum, Quimicolor, Saga Trading, Global 66, CRC y adidas, que lo acompañan en su carrera profesional.

“Para mí es muy especial contar con patrocinadores que creen en mí y que comparten los mismos valores. Cuando trabajas con personas y empresas que buscan mejorar todos los días, que apuestan por la innovación y el crecimiento constante, todo fluye de manera natural y te impulsa a ser mejor dentro y fuera de la pista”, afirmó Sebastián.

Calendario completo de Fórmula 2 en 2026

La temporada 2026 de la FIA Fórmula 2 contará con 14 rondas acompañando varias fechas del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Inició en Melbourne, Australia, y se extenderá hasta diciembre, con competencias en Asia, Medio Oriente y Europa, un recorrido que pondrá a prueba la consistencia, preparación física y capacidad de adaptación de Sebastián Montoya a lo largo del año.

Ronda 2: Sakhir, Bahréin – 10 al 12 de abril

Sakhir, Bahréin – 10 al 12 de abril Ronda 3: Yeda, Arabia Saudita – 17 al 19 de abril

Yeda, Arabia Saudita – 17 al 19 de abril Ronda 4: Mónaco – 4 al 7 de junio

Mónaco – 4 al 7 de junio Ronda 5: Barcelona, España – 12 al 14 de junio

Barcelona, España – 12 al 14 de junio Ronda 6: Spielberg, Austria – 26 al 28 de junio

Spielberg, Austria – 26 al 28 de junio Ronda 7: Silverstone, Reino Unido – 3 al 5 de julio

Silverstone, Reino Unido – 3 al 5 de julio Ronda 8: Spa-Francorchamps, Bélgica – 17 al 19 de julio

Spa-Francorchamps, Bélgica – 17 al 19 de julio Ronda 9: Budapest, Hungría – 24 al 26 de julio

Budapest, Hungría – 24 al 26 de julio Ronda 10: Monza, Italia – 4 al 6 de septiembre

Monza, Italia – 4 al 6 de septiembre Ronda 11: Madrid, España – 11 al 13 de septiembre

Madrid, España – 11 al 13 de septiembre Ronda 12: Bakú, Azerbaiyán – 24 al 26 de septiembre

Bakú, Azerbaiyán – 24 al 26 de septiembre Ronda 13: Lusail, Catar – 27 al 29 de noviembre

Lusail, Catar – 27 al 29 de noviembre Ronda 14: Yas Marina, Abu Dabi – 4 al 6 de diciembre

Adicionalmente, Sebastián participará en las jornadas oficiales de pruebas de la categoría, fundamentales para la puesta a punto del auto y la adaptación al ritmo de competencia, que la siguiente será el 25, 26 y 27 de marzo en Sakhir, Bahréin. Estas han sido clave para el trabajo conjunto con Prema Racing de cara a una temporada que exige regularidad y desempeño constante en cada fecha.

Con este nuevo año en la Fórmula 2, Sebastián reafirma su compromiso con su desarrollo deportivo y con el objetivo de seguir dejando en alto el nombre de Colombia en el automovilismo internacional, respaldado por un equipo competitivo y el acompañamiento de marcas que creen en su talento y proyección.

