Sebastián Montoya contra todo y todos: “Me mandaron hasta China y tuve que volver”

Sebastián Montoya estuvo en exclusiva con Claro Sports. Una carrera atípica y su manejo con la frustración, lo que más destacó.

Sebastián Montoya en exclusiva con Claro Sports

Tras su primera aparición de la temporada 2026 en la Fórmula 2, Sebastián Montoya habló en exclusiva con Claro Sports. El piloto colombiano se mostró muy satisfecho por tener la capacidad de remontar una carrera que se puso muy cuesta arriba, pero no se conforma con los puntos conseguidos.

Balance de la primera carrera de la temporada

“La verdad fue una carrera bastante estresante. En la clasificación íbamos muy rápidos, pero lastima el error y que se me fue el carro en la última vuelta faltando tres curvas. Estábamos peleando en el top 3, así que no me puedo quejar mucho. En las carreras en la primera me mandaron hasta china y tuve que volver. Me mandaron por el pasto y recuperamos muy bien para quedar en el top 10″ afirmó Sebastián Montoya.

“La segunda carrera fue desastrosa. Me chocaron dos veces y después durante la carrera nos dieron una penalidad. Después durante salió el safety car y tuve que dejar cinco segundos de gap para quedar noveno al final. Solo perdimos dos posiciones, no es ideal, pero después de todo lo que tuvimos super contento por maximizar” completó el colombiano.

¿Cómo maneja la frustración Sebastián Montoya?

“Hemos hecho un trabajo con mi psicólogo durante el invierno para tratar de mi mente y mi mentalidad durante este fin de semana. No solo dentro, sino también fuera del carro. Soy una persona que me ayuda mucho y es mi ingeniero, él se calienta mucho como yo y ya tenemos unas palabras claves para comunicarnos durante la carrera para revisar que estemos enfocados, concentrados y sincronizados” comentó el deportista ‘tricolor’.

“Hemos tenido la claridad de que la carrera se acaba hasta el final y hay que mantener la motivación. Hasta la bandera de cuadros. Gracias a mi ingeniero y a mi psicólogo ahí, pero creo que esa es una cosa que mucha gente no pone mucha atención y que hicimos muy bien” señaló el hijo de Juan Pablo Montoya.

¿Qué tal estuvo la preparación para esta temporada?

“Hubo un entrenamiento que fue el más duro que he hecho en mi vida. Queríamos ver como reaccionaba mi cuerpo a una situación de calor extrema, fue la prueba más difícil que me hecho. La preparación mental que uno hace justamente es para que siempre este enfocado, mentalizado, con ganas de ganar y que nunca se rinda. Después en el lado físico uno se tiene que entrenar para que no estemos pensando en la actividades físicas, sino en manejar. Esa prueba fue muy dura con mucha humedad, muchos kilos perdidos, pero nos ayuda a estar finitos” declaró el joven piloto colombiano.

¿Cómo ve el regreso del ‘Checho’ Pérez a la Fórmula 1?

“Me parece increíble que primero un equipo americano entre con un piloto mexicano que es el Checo Pérez. Ya lleva muchos años representando a Latinoamérica en la Fórmula 1, tiene muchísima experiencia y seguro les puede ayudar a evolucionar el carro que es lo más importante para ellos ahorita” afirmó Sebastián Montoya.

Te puede interesar: