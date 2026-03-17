Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos al partido entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó.

Pasto vs Boyacá Chicó, previa | Claro Sports

Ya pasamos la mitad de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportivo Pasto hace las veces de local en el Estadio Departamental Libertad para enfrentar al Boyacá Chicó. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes, pero que ya han tenido polémicas en este primer semestre.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pasto: Giovanni Banguera; Edwin Velasco, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Harrinson Mancilla, Johan Caicedo; Mayer Gil, Matías Pisano, Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba. D.T.: Jonathan Risueño.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Darío Denis; Diego Ruiz, Anyelo Saldana, Sebastián Palma, Juan Camilo Quiceno; Faiber Arroyo, Juan Díaz; Delio Ramírez, Yesus Cabrera, Sebastián Salazar y Jairo Molina. DT: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver Pasto vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-I?

El juego entre pastusos y boyacenses se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 4:10 p.m. de este miércoles.

Últimos partidos de Deportivo Pasto

Últimos partidos de Boyacá Chicó

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.

27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó.

22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas.

15.02.2026 | Fortaleza 2-1 Boyacá Chicó.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: Ferney Trujillo (Casanare).

Asistente 1: Jesús Otero (Sucre).

Jesús Otero (Sucre). Asistente 2: Jeefry Herrera (Atlántico).

Jeefry Herrera (Atlántico). Cuarto árbitro: Jair Pozos (Nariño).

Jair Pozos (Nariño). VAR: Esnaider Pontón (Bogotá).

Esnaider Pontón (Bogotá). AVAR: Juan Holguín (Bogotá).

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