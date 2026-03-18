Nilton Santos: el lateral moderno que cambió el fútbol para siempre

Nilton Santos, pionero del lateral moderno, dejó una huella eterna en el fútbol mundial

En una época en la que ser defensor significaba moverse únicamente para destruir, apareció un hombre que cambió esa lógica. Mientras muchos laterales se quedaban clavados en su zona esperando cortar avances, él veía algo distinto en la cancha: un espacio para crear, para avanzar y para transformar la defensa en ataque.

Enfundado con los colores blanquinegros del Botafogo, Nilton Santos convirtió la lateral izquierda en una oportunidad que nadie más había visto. Su velocidad, su inteligencia táctica y su capacidad para aparecer en campo rival sin descuidar la marca lo volvieron un futbolista adelantado a su tiempo. No era solo un defensor que cumplía con su trabajo; era un jugador capaz de interpretar cada momento del partido y por ello ocupa el puesto 85 en el conteo de Claro Sports de los 100 mejores jugadores en la historia de los mundiales.

Por esa capacidad de atacar y defender casi al mismo tiempo, muchos lo consideran uno de los pioneros del lateral moderno. Su influencia fue tan grande que la FIFA lo reconoce como el mejor lateral izquierdo del siglo XX, un reconocimiento reservado para los futbolistas que no solo brillaron, sino que también cambiaron la manera en que se juega este deporte.

Su historia con la selección de Brasil comenzó temprano. Formó parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de 1950, aunque no tuvo minutos en aquel torneo, que quedó marcado por el recordado “Maracanazo”. Pero Nilton Santos tendría su revancha años después. En Suecia 1958 y Chile 1962, fue pieza clave del equipo que conquistó el mundo con el famoso Scratch du Ouro, una generación que consolidó a Brasil como la gran potencia del fútbol internacional.

Sin embargo, su legado no se explica solo con títulos. Nilton Santos es recordado también por su fidelidad absoluta a un solo escudo: el del Botafogo. Durante toda su carrera profesional defendió los colores del club carioca, conocido por sus aficionados como el Glorioso, el Fogão o la Estrela Solitária. Entre 1948 y 1964, disputó más de 700 partidos con esa camiseta, convirtiéndose en uno de los símbolos más grandes en la historia de la institución.

Nilton Santos es conocido como “La Enciclopedia del Fútbol”

Su talento e inteligencia dentro de la cancha lo distinguieron desde muy temprano. Nilton Santos no solo defendía con elegancia y precisión, también sabía atacar, leer el juego y aparecer en los momentos justos. Esa comprensión del fútbol le valió un apodo que lo describía a la perfección: “La Enciclopedia del fútbol”.

Desde la banda izquierda, iniciaba jugadas, se proyectaba al frente y participaba en ataques que muchas veces terminaban en gol. No era extraño verlo asistir a figuras históricas como Pelé o Garrincha, dos de los nombres más grandes que ha tenido el fútbol brasileño. Su presencia ampliaba el campo, generaba superioridad y abría caminos para el talento ofensivo de su equipo.

Por todo eso, cuando Nilton Santos falleció en 2013, el homenaje no tardó en llegar. Dos años después, el estadio olímpico de Río de Janeiro, que hoy utiliza el Botafogo, fue rebautizado como Estadio Olímpico Nilton Santos, un tributo permanente a un futbolista que dedicó su carrera al club y que ayudó a escribir algunas de sus páginas más brillantes.

Porque en la historia del Botafogo han pasado grandes jugadores, ídolos y campeones. Pero pocos representan tanto al Glorioso como Nilton Santos: un hombre que no solo defendió sus colores, sino que también cambió para siempre la forma de jugar desde la defensa y dejó una huella eterna en el fútbol mundial.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El conteo de los más grandes futbolistas continúa, y en el puesto 85 se encuentra Nilton Santos, una verdadera leyenda del fútbol mundial. Su inclusión en este listado reafirma su estatus como uno de los jugadores más influyentes del fútbol, quien, con su estilo y visión, marcó un antes y un después en la historia del deporte rey.

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