Los convocados de Guatemala para los duelos ante Argentina y Argelia: las sorpresas de Tena

La Azul y Blanco ya tiene lista de convocados para los amistosos ante Argentina y Argelia

Tena tendrá dos duelos claves con Guatemala | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala ya tiene definida su lista para una de las fechas FIFA más exigentes de los últimos años. El técnico Luis Fernando Tena presentó la convocatoria oficial para los amistosos ante Argelia y Argentina, dos rivales de talla mundial que pondrán a prueba a la Azul y Blanco en su proceso rumbo al Mundial 2030. En la lista hay algunas sorpresas nuevas y también futbolistas que quedaron afuera de la elección.

El combinado nacional afrontará primero el duelo ante Argelia el próximo 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, y posteriormente viajará a Argentina para medirse ante la vigente campeona del mundo el 31 de marzo. En ese contexto, el estratega mexicano apostó por una base equilibrada entre futbolistas del ámbito local y legionarios, aunque también dejó algunas ausencias importantes que llamaron la atención.

Entre las principales novedades aparecen nombres como Diego Fernández, de Antigua GFC; Marcelo Hernández, quien milita en Cartaginés; y Daniel Méndez, del Pachuca de México. Por otro lado, destacan las ausencias de jugadores habituales como Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Rubio Méndez Rubín y Nicolás Samayoa, lo que marca un giro en la planificación del cuerpo técnico para estos compromisos.

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El Director Técnico de la #SeleMayor convoca a los siguientes jugadores para la Fecha FIFA de Marzo. #VamosGuate #ModoSelección 💙🇬🇹💪⚽️ pic.twitter.com/9h8m4f5NSi — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) March 17, 2026

Convocados de Guatemala para la Fecha FIFA de marzo

Dentro de la convocatoria destacan seis legionarios: Olger Escobar (CF Montréal), Matt Evans (LAFC), Darwin Lom (The Strongest), Daniel Méndez (Pachuca), Marcelo Hernández (Cartaginés) y Arquímides Ordóñez (Loudoun United), quienes aportarán roce internacional al equipo en estos duelos de alto nivel. Luis Fernando Tena convocó a un total de 21 futbolistas para enfrentar a Argelia y Argentina, en una lista que combina experiencia internacional con talento de la Liga Nacional. A continuación, el listado completo de la Azul y Blanco:

José Ardón – Antigua GFC José Rosales – Antigua GFC Óscar Santis – Antigua GFC Óscar Castellanos – Antigua GFC Luis Morán – Antigua GFC Diego Fernández – Antigua GFC Allen Yanes – Deportivo Mixco Kenderson Navarro – Municipal Carlos Aguilar – Municipal Jonathan Franco – Municipal José Morales – Municipal Rudy Muñoz – Municipal José Pinto – Municipal Stheven Robles – Comunicaciones Darwin Lom – The Strongest Daniel Méndez – Pachuca Marcelo Hernández – Cartaginés Kevin Ramírez – Malacateco Matthew Evans – LAFC Olger Escobar – CF Montreal Arquímides Ordóñez – Loudoun United FC

Guatemala se prepara para una doble prueba de alto nivel

El equipo nacional iniciará su concentración en los próximos días en las instalaciones de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala antes de emprender el viaje hacia Europa. El partido ante Argelia será el primer gran examen del año, ante una selección que regresará a una Copa del Mundo tras su última participación en Brasil 2014. Posteriormente, la Azul y Blanco enfrentará a Argentina en territorio sudamericano, en un duelo que genera enorme expectativa por la jerarquía del rival y la oportunidad de medirse ante una de las selecciones más poderosas del planeta.

Una de las dudas de cara a estos encuentros pasa por la presencia del propio Luis Fernando Tena, quien recientemente fue sometido a una cirugía de vesícula. En caso de no llegar en condiciones, el equipo sería dirigido por su asistente, Salvador “Chava” Reyes.

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