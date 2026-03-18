Mazatlán vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 12 de Liga MX 2026

La Máquina de Nicolás Larcamón visita el Encanto en busca de seguir en la cima del Clausura 2026 y ampliar la ventaja ante el Toluca

Mazatlán vs Cruz Azul, ¿cuándo es el partido de la jornada 12? | Claro Sports

Mazatlán recibe a Cruz Azul este viernes 20 de marzo en la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscará su tercera victoria en la historia ante la Máquina. El partido se disputará en el Estadio El Encanto en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México y los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por TV abierta a través de la señal de Azteca 7 y en Azteca Deportes en su aplicación, además del minuto a minuto de Claro Sports.

La Máquina llega como líder de la tabla general, tras un empate 2-2 contra Pumas en la fecha 11, sumando un total de 26 puntos y manteniendo el título de la mejor ofensiva del torneo con 22 goles. Además, el equipo de Nicolás Larcamón llega con la moral alta, ya que recientemente eliminó a Monterrey de la Concachampions, con un marcador global de 4-3, avanzando a los cuartos de final. Sin embargo, el técnico argentino reconoció que el partido contra Mazatlán será un reto físico debido a las apretadas condiciones del calendario, especialmente con menos de 72 horas de descanso entre este partido y su último enfrentamiento en la Concachampions.

Por su parte, Mazatlán viene de una dura derrota 2-0 ante América en la jornada 11, manteniéndose en el lugar 16 de la tabla con 10 puntos. El club está atravesando por momentos difíciles, ya que este será su último torneo en la Liga MX, debido a que la franquicia fue vendida a los dueños del Atlante. Esto genera una mezcla de emociones en el equipo y sus seguidores, ya que se despiden de la competencia con muchas incertidumbres sobre el futuro de la institución.

¿Quién transmite en vivo el Mazatlán vs Cruz Azul y dónde ver el partido de este 20 de marzo de 2026?

El Mazatlán vs Cruz Azul será transmitido en vivo por Azteca 7 en televisión abierta. Además, los aficionados podrán seguir el partido en streaming a través de Azteca Deportes en su aplicación. También estará disponible el minuto a minuto de Claro Sports para quienes prefieran estar al tanto de los detalles del encuentro en tiempo real.

Alineaciones probables del Mazatlán vs Cruz Azul para la jornada 12 del Clausura 2026

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, se enfrenta a un panorama complicado, ya que Rodolfo Rotondi salió lesionado en el partido contra Pumas, lo que genera preocupación por su disponibilidad para este encuentro. Además, los jugadores que disputaron el partido ante Monterrey en la Concachampions llegarán con poco tiempo de descanso, lo que podría afectar su rendimiento en este partido.

Por otro lado, Mazatlán, dirigido por Sergio Bueno, podrá contar con su plantilla completa para enfrentar a la Máquina Cementera. A pesar de las dificultades que atraviesa el club, el equipo tiene la oportunidad de aprovechar su estadio para intentar sorprender a Cruz Azul en un encuentro que se anticipa muy disputado.

Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Edgar Bárcenas, Josue Ovalle, Sebastián Santos, Said Godínez, Luiz Teodora, Brian Rubio.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Mazatlán vs Cruz Azul

En los últimos enfrentamientos entre Mazatlán y Cruz Azul, el conjunto cementero ha dominado la serie. Cruz Azul ha ganado en seis de los últimos 10 duelos, mientras que Mazatlán ha logrado solo una victoria. La última vez que los Cañoneros vencieron a la Máquina fue el 26 de julio de 2021, cuando se impuso 0-2 en la Apertura 2021, en uno de los pocos triunfos que ha logrado ante los cementeros.

Desde esa victoria, Mazatlán no ha podido vencer a Cruz Azul en los cuatro enfrentamientos siguientes, acumulando tres empates y una derrota. El más reciente antecedente fue el 2-2 en el partido de la Apertura 2023, jugado el 15 de septiembre de 2023, en el que ambos equipos compartieron puntos en el Estadio El Encanto. En términos generales, Cruz Azul se ha mostrado superior en este duelo, con victorias clave en torneos anteriores, como el 1-0 en la jornada 4 de la Clausura 2024 y el **2-0 en la Apertura 2022.

Este historial reciente refleja la superioridad de Cruz Azul en los enfrentamientos directos, aunque el fútbol siempre está lleno de sorpresas y Mazatlán buscará dar la sorpresa y sumar tres puntos vitales en su lucha por mantenerse en la liga.

Cruz Azul 0-0 Mazatlán | Jornada 1 | Apertura 2025

Mazatlán 1-1Cruz Azul | Jornada 10 | Clausura 2025

Cruz Azul 1-0 Mazatlán | Jornada 1 | Apertura 2024

Cruz Azul 2-1 Mazatlán | Jornada 3 | Clausura 2024

Mazatlán 2-2 Cruz Azul | Jornada 8 | Apertura 2023

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