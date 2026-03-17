Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Santa Fe por Liga BetPlay 2026-I
En Claro Sports pueden informarse de toda la antesala del juego entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.
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Siguen las acciones de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportivo Cali recibe en su estadio a Independiente Santa Fe. Dos equipos con realidades muy similares, los resultados no los han acompañando, pero su grandeza les exige estar en las finales.
Posible alineación de Deportivo Cali para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado; Johan Martínez, Avilés Hurtado, Steven ‘Titi’ Rodríguez y Juan Ignacio Dinneno. D.T.: Ricardo Valiño.
Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Jhojan Torres; Omar Fernández, Maximiliano Lovera, Edwin Mosquera y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
¿Cómo y dónde ver Cali vs Santa Fe por la Liga BetPlay 2026-I?
El juego entre caleños y bogotanos se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 8:30 p.m. de este miércoles.
Últimos partidos de Deportivo Cali
- 14.03.2026 | Cúcuta 0-2 Cali.
- 06.03.2026 | Cali 0-2 Once Caldas.
- 01.03.2026 | Cali 1-1 Fortaleza.
- 21.02.2026 | Bucaramanga 0-0 Cali.
Últimos partidos de Independiente Santa Fe
- 14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza.
- 25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.
- 22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior.
- 17.02.2026 | Jaguares 3-1 Santa Fe.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
- Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).
- Asistente 1: John León (Caldas).
- Asistente 2: Mario Tarache (Casanare).
- Cuarto árbitro: Deivy Guetio (Valle del Cauca).
- VAR: Luis Picón (Antioquia).
- AVAR: Carlos Díaz (Casanare).