Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Este es un duelo que promete grandes emociones, pues ambos conjuntos vienen peleando en la parte alta de la clasificación.

Atlético Bucaramanga y Once Caldas se miden en la parte alta.

Sigue la acción en la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Hay duelo en la parte alta de la clasificación, pues Atlético Bucaramanga recibe a Once Caldas en un duelo que promete grandes emociones por lo que han mostrado hasta ahora los equipos y la intención de ambos por pelear la punta del campeonato.

Alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Israel Alba, Jefferson Mena, José García, Carlos de Las Salas; Aldaír Zárate, Gustavo Charrupí, Fabián Sambueza; Fredy Salazar, Luciano Pons y Kevin Londoño. D.T.: Leonel Álvarez.

Alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Juan Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Jáder Quiñones, Robert Mejía, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I?

La decisión para la transmisión de televisión es que este duelo estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El pitazo inicial se programó para este martes a las 6:20 p.m.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

14.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.

10.03.2026 | Atlético Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira.

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Atlético Bucaramanga.

28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Atlético Bucaramanga.

21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali.

Últimos partidos de Once Caldas

13.03.2026 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto.

06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas.

27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó.

21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza.

15.02.2026 | Deportes Tolima 2-1 Once Caldas.

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