Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Este es un duelo que promete grandes emociones, pues ambos conjuntos vienen peleando en la parte alta de la clasificación.
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Sigue la acción en la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Hay duelo en la parte alta de la clasificación, pues Atlético Bucaramanga recibe a Once Caldas en un duelo que promete grandes emociones por lo que han mostrado hasta ahora los equipos y la intención de ambos por pelear la punta del campeonato.
Alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
Así forma Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Israel Alba, Jefferson Mena, José García, Carlos de Las Salas; Aldaír Zárate, Gustavo Charrupí, Fabián Sambueza; Fredy Salazar, Luciano Pons y Kevin Londoño. D.T.: Leonel Álvarez.
Alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
Así forma Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Juan Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Jáder Quiñones, Robert Mejía, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez. DT: Hernán Darío Herrera.
¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I?
La decisión para la transmisión de televisión es que este duelo estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El pitazo inicial se programó para este martes a las 6:20 p.m.
Últimos partidos de Atlético Bucaramanga
- 14.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.
- 10.03.2026 | Atlético Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira.
- 05.03.2026 | América de Cali 2-1 Atlético Bucaramanga.
- 28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Atlético Bucaramanga.
- 21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali.
Últimos partidos de Once Caldas
- 13.03.2026 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto.
- 06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas.
- 27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó.
- 21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza.
- 15.02.2026 | Deportes Tolima 2-1 Once Caldas.