Deportivo PereiraLa Equidad

Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports les contamos todos los detalles del juego entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira.

Internacional de Bogotá vs Deportivo Pereira se enfrentan en la fecha 12 del FPC
Internacional de Bogotá vs Deportivo Pereira, previa | Claro Sports

Pasamos la línea ecuatorial de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Internacional de Bogotá recibe en su casa, el Estadio Metropolitano de Techo al Deportivo Pereira. Dos equipos con realidades sumamente diferentes, los capitalinos viven una temporada de ensueño y los pereiranos no han ganado en todo el año.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría Inter de Bogotá: Wuilker Farínez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Dereck Moncada, Facundo Boné, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Eber Moreno, Richard Rentería, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Miguel Aguirre, Felipe Mosquera; Yuber Quiñones, Jhon Largacha y Andrés Calderón. DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver Inter de Bogotá vs Pereira por la Liga BetPlay 2026-I?

El juego entre bogotanos y pereiranos se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este miércoles.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

Últimos partidos de Deportivo Pereira

¿Quiénes son los árbitros del partido?

  • Árbitro central: Luis Delgado (Valle del Cauca).
  • Asistente 1: John Reyes (Antioquia).
  • Asistente 2: Jhon Parra (Meta).
  • Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá).
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).
  • AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

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