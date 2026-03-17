Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay 2026-I
En Claro Sports les contamos todos los detalles del juego entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira.
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Pasamos la línea ecuatorial de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Internacional de Bogotá recibe en su casa, el Estadio Metropolitano de Techo al Deportivo Pereira. Dos equipos con realidades sumamente diferentes, los capitalinos viven una temporada de ensueño y los pereiranos no han ganado en todo el año.
Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Inter de Bogotá: Wuilker Farínez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Dereck Moncada, Facundo Boné, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.
Posible alineación de Deportivo Pereira para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Eber Moreno, Richard Rentería, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Miguel Aguirre, Felipe Mosquera; Yuber Quiñones, Jhon Largacha y Andrés Calderón. DT: Arturo Reyes.
¿Cómo y dónde ver Inter de Bogotá vs Pereira por la Liga BetPlay 2026-I?
El juego entre bogotanos y pereiranos se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este miércoles.
Últimos partidos de Internacional de Bogotá
- 14.03.2026 | Inter de Bogotá 0-0 Bucaramanga.
- 05.03.2026 | Llaneros 1-1 Inter de Bogotá.
- 01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Inter de Bogotá.
- 21.02.2026 | Inter de Bogotá 3-2 Millonarios.
Últimos partidos de Deportivo Pereira
- 15.03.2026 | Pereira 0-1 Águilas Doradas.
- 10.03.2026 | Bucaramanga 3-0 Pereira.
- 26.02.2026 | Millonarios 5-1 Pereira.
- 20.02.2026 | Pereira 2-2 Pasto.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
- Árbitro central: Luis Delgado (Valle del Cauca).
- Asistente 1: John Reyes (Antioquia).
- Asistente 2: Jhon Parra (Meta).
- Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá).
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).
- AVAR: Daniel Alzate (Caldas).